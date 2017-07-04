وقف حركة القطارات على خط قلين كفر الشيخ

المال - خاص: أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة مسير القطارات على خط قلين - كفر الشيخ في المسافة بين سنهور وقراقص بسبب سرقة مسامير بندرول بكم ٦٥ - ٩٠٠ إلي كم ٦٥ بمسافة حوالى ٩٠٠ متر للمرة الثانية خلال أسبوع في المنطقة نفسها . وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف حركة مس

المال – خاص:

أعلنت هيئة السكة الحديد إيقاف حركة مسير القطارات على خط قلين – كفر الشيخ في المسافة بين سنهور وقراقص بسبب سرقة مسامير بندرول بكم ٦٥ – ٩٠٠ إلي كم ٦٥ بمسافة حوالى ٩٠٠ متر للمرة الثانية خلال أسبوع في المنطقة نفسها .

وأوضحت الهيئة في بيانها اليوم الثلاثاء، أنه تم إيقاف حركة مسير القطارات في هذه المسافة، حرصا على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب، وتم التنبيه بالاستعداد بفرق هندسة السكة لتركيب الفاقد منها فور انتهاء الشرطة من التحقيقات.

وتناشد السكة الحديد المواطنين القاطنين بجوار شريط السكة الحديد الإبلاغ عن أى فرد يعبث بخطوط السكة الحديد، أو أى أعمال سرقة المهمات الخاصة بتثبيت السكة، حرصا على أمن وسلامة مسير القطارات والركاب.

