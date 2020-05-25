وقف جميع تراخيص البناء بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات

أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم، قرارًا وزاريًا بتكليف المحافظين بوقف إصدار التراخيص الخاصة بإقامة أعمال البناء أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها للمساكن الخاصة في القاهرة الكبرى والإسكندرية وكافة المدن الكبرى.

كما نص القرار على إيقاف استكمال أعمال البناء للمباني الجاري تنفيذها لحين التأكد من توافر الاشتراطات البنائية والجراجات وذلك اعتباراً من يوم الأحد 24 مايو الجاري ولمدة 6 أشهر .

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد دعا وزارة الداخلية والمحافظات بالقبض على مخالفي البناء؛ للتقليل من تلك الظاهرة، موضحا أنهم يقومون بالإفساد في الأرض.

وأضاف في كلمة له خلال افتتاح المرحلة الثالثة من “بشاير الخير “بالاسكندرية : “بقول للمحافظ إعرف انت مين وبقول لمدير الأمن إعرف أنت مين ، الأمن مش إنك تمسك مجرم أو إرهابي ولكن إنك تمنع فاسد أنه يفسد في الأرض وبلدك”.

كما قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن هناك قرار 133 ألف قرار إزالة لمباني مخالفة بالمحافظة منذ 2011 حتى 2020، موضحا أن هذا العدد كبير جدا وجعل المحافظة تحصل على لقب عاصمة المخالفات.