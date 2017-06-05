وقف تصدير السكر من السعودية والإمارات إلى قطر

خالد بدر الدينأعلنت مصادر تجارية، أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية أوقفتا صادرات السكر الأبيض إلى قطر، بعد قطع البلدان العلاقات مع الدوحة، وذلك في أول مؤشر على تأثر تجارة الغذاء بالأزمة الدبلوماسية.وذكرت وكالة "رويترز"، اليوم الإثنين، أن دولة قطر -أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في ا

خالد بدر الدين

أعلنت مصادر تجارية، أن الإمارات العربية المتحدة والسعودية أوقفتا صادرات السكر الأبيض إلى قطر، بعد قطع البلدان العلاقات مع الدوحة، وذلك في أول مؤشر على تأثر تجارة الغذاء بالأزمة الدبلوماسية.

وذكرت وكالة “رويترز”، اليوم الإثنين، أن دولة قطر -أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم- تعتمد على السعودية والإمارات في وارداتها من السكر الأبيض التي تقدر بأقل من 100 ألف طن سنوياً، ولكن يزيد الاستهلاك خلال شهر رمضان.

وأكدت مصادر تجارية أن ميناء الفجيرة الإماراتي أصدر مذكرة يوم الإثنين تحظر رسو جميع السفن التي ترفع علم قطر أو تلك المتجهة إلى الموانئ القطرية أو القادمة منها، بعد خلاف دبلوماسي بين الدوحة وبعض الدول العربية.

وقالت السلطات في المذكرة التي أطلعت “رويترز” عليها، إنه في إطار القرار الذي اتخذته الإمارات بقطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر لن يتم السماح لتلك السفن بالرسو في ميناء الفجيرة لحين إشعار آخر بغض النظر عن طبيعة ذلك الرسو.