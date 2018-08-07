وقف تركيب العدادات للمخالفين يرفع معدلات سرقة التيار الكهربائى

■ حمزة: استمرار التركيب للعقارات المرخصة وعسل: ننسق مع الشرطة لزيادة الحصيلة عمر سالمأعلنت وزارة الكهرباء والطاقة انتهاء تلقى طلبات تركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة مع شهر يوليو الماضى، موضحة أنه سيتم القيام بأعمال المقايسة وتوفير العدادات للمتقدمين قبل نهاية الشهر الم

■ حمزة: استمرار التركيب للعقارات المرخصة وعسل: ننسق مع الشرطة لزيادة الحصيلة



عمر سالم

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة انتهاء تلقى طلبات تركيب عدادات كودية للمبانى العشوائية والمخالفة مع شهر يوليو الماضى، موضحة أنه سيتم القيام بأعمال المقايسة وتوفير العدادات للمتقدمين قبل نهاية الشهر الماضى.

ومن دوافع وزير الكهرباء لوقف تركيب العدادات الكودية، هو حالة العزوف عن تركيب تلك العدادات، إذ كان مخططًا أن يتم تركيب 2 مليون عداد سنويًا، لتكون المحصلة -على أقل التقديرات- مع نهاية العام الحالى 6 ملايين عداد، لكن الواقع كان مغايرًا، فلم يتخط إجمالى عدد الطلبات المقدمة لتركيب عدادات كودية 2.4 مليون طلب.

وأكد البعض أن القرار سيشجع مجددًا على سرقة التيار الكهربائى ويعمق من جراح الوزارة خلال الفترة المقبلة، ويرفع من نسبة الفقد بالشبكة القومية، مما يكبدها خسائر بالمليارات سنويًا بعد قرار وقف تركيب العدادات للمبانى المخالفة.

وكشف الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة، عن أن وقف تركيب العدادات ينطبق فقط على الأماكن المخالفة فقط، وأن كل المواطنين غير المخالفين يستطيعون التقديم على تركيب العدادات شريطة وجود تراخيص من الحى أو المحليات التابع لها.

وأشار لـ «المـال» إلى أن إجمالى الطلبات التى تلقتها وزارة الكهرباء وشركات التوزيع التسع التابعة لها يصل لنحو 2.4 مليون طلب خلال ثلاث سنوات، وأن ما تم تركيبه حتى الآن يصل لنحو 1.8 مليون عداد كودى ومسبوق الدفع.

ولفت إلى أن القرار يرجع إلى مجلس الوزارء لأنه الجهة المنوط بها تحديد أسعار الكهرباء وتوصيل التيار وإيقاف التوصيل، موضحًا أنه ليس لديه معلومات حول إمكانية إلغاء القرار من عدمه.

وتشترط وزارة الكهرباء لتركيب العدادات الكودية، دفع 50 جنيهًا، كرسوم المعاينة والمصاريف الإدارية، ويتم تحصيلها من ذوى الشأن مقابل إيصال بالمبلغ، ويتم عمل المعاينة وحساب قيمة مقايسة -قيمة مالية- وبعدها يركب عداد كودى مؤقت للمنشأ أو المبنى «سكنى- تجارى« طبقًا لما تضمنه القرار الخاص بالضوابط، خلال شهرين.

وقال المهندس محمد عسل، رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، لـ «المـال» إن الشركة أوقفت تلقى العدادات الكودية، وأن المبانى المخالفة يمكنها حاليًا اللجوء لعمل مصالحة مخالفة للتيار الكهربائى وهو ما يسمى بـ «الممارسة».

وأضاف أنه سيتم التنسيق بشكل مستمر مع شرطة الكهرباء لمنع السرقات خلال الفترة المقبلة، كما أن الشركة لاتزال مستمرة فى تلقى طلبات تركيب العدادات لمن يتم تقنين وضعه و لغير المخالفين، وذلك لزيادة حصيلة الشركة.

وكشف رئيس شركة توزيع كهرباء تابعة للقابضة لكهرباء مصر لـ «المـال»، أن شركته تحاول استقبال طلبات العدادات على استحياء، والتسهيل على المواطنين، كما أن بعض الفنيين يقومون بتأريخ الطلب بتاريخ قبل 30 يونيو للتحايل على القرار.

وأوضح أن قرار إيقاف تركيب العدادات الكودية، يشجع المواطنين على سرقة التيار، وعدم حصولهم على تيار كهربائى بصورة مشروعة، لحين تقنين أوضاع هذه المبانى المخالفة، أو تنفيذ قرار الحى أو المحافظة بإزالتها.

وأوضح أن نظام الممارسة غير مجد لصالح شركات الكهرباء، وقد يقوم بتوصيل الكهرباء لأكثر من شخص من خلال وصلة واحدة، كما أن توصيل التيار لبعض العقارات قد يكون مكلفا للغاية، لا سيما وأن المخالف يدفع ثمن مخالفته ليس أكثر، لذلك يدفع قيمة مرتفعة لتوصيل الكهرباء لمنزله، بخلاف غير الموصل كهرباء رسميًا.

وتعرف الممارسة، بأنها الحصول على الكهرباء نظير مبلغ مالى «ثابت« لحصول الشقق والعقارات المخالفة على تيار كهربائى، ولكنه نظام غير عادل، حسب وزير الكهرباء، لأن المشترك يدفع مبالغ ثابتة نظير حصوله على الكهرباء لمدة شهرين أو ثلاثة أشهر، سواء كان استهلاكه أقل أو أزيد من القيمة التى يدفعها، والتى تختلف من مكان لآخر.