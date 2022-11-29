وقف بناء تمثال بحديقة مستشفى الشاطبي في الإسكندرية

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية رئيس حي وسط بوقف بناء التمثال الموجود بالحديقة المقابلة لمستشفى الشاطبي للأطفال بطريق الكورنيش، لعدم اتساق مكانه بجانب موقع مكتبة الإسكندرية .

جاء قرار المحافظ بإزالة التمثال في إطار الضوابط الجديدة لمشروع الهوية البصرية والذي يهدف إلى القضاء على العشوائية البصرية وعدم الإخلال بمعايير الهوية المكانية التي جرى وضع أكواد لها بما يتماشى مع الطراز المعماري والتاريخي لأحياء الإسكندرية .

وشدد محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء بالمحافظة بعدم قبول أي عروض خاصة بالتبرع بتجميل الميادين إلا بعد العرض المباشر على اللجنة المعنية بتنفيذ مشروع الهوية البصرية .

يذكر أن التمثال عبارة عن تمثال لعروس البحر مع عمود روماني تم إهدائه من إحدى الشركات لحي وسط بغرض تجميل الجزيرة المقابلة لمستشفى الشاطبي للأطفال بطريق الكورنيش.