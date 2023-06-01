وقف الملاحة بمينائي السويس والزيتيات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر إغلاق مينائي السويس والزيتيات بمحافظة السويس في تمام الساعة الرابعة مساء نظرا لسوء الأحوال الجومائية حيث تتراوح شدة الرياح ما بين24-26عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 متر والعاصفة الترابية ،كما أن حالة البحر مضطربة جدا .

وتم إيقاف حركة الملاحة وكافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات الصغيرة والكبيرة حفاظا على السلامة .



وأصدر اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة لمديري الموانئ باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج الموانئ والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية للخريطة المناخية لسلامة الملاحة البحرية و تفعيل غرف العمليات لمواجهة المخاطر المحتملة ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة .