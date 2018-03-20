وقف الفنانين العرب عن التمثيل بمصر.. هل من ضوابط؟

- طارق الشناوي: القرار معيب و يطبق بعنصرية بسبب اللهجة - عصام الشماع: يجب وضع ضوابط لتشغيل الفنانين العرب بمصر الفترة القادمة - أحمد سعد الدين: العلاقة بين المنتج ونجم الصف الاول مختلفة عن فناني الدرجة الثانية أحمد حمدي: أصدرت…

– طارق الشناوي: القرار معيب و يطبق بعنصرية بسبب اللهجة



– عصام الشماع: يجب وضع ضوابط لتشغيل الفنانين العرب بمصر الفترة القادمة





– أحمد سعد الدين: العلاقة بين المنتج ونجم الصف الاول مختلفة عن فناني الدرجة الثانية

أحمد حمدي:

أصدرت نقابة المهن التمثيلية اليومين الماضيين قرارا بوقف الفنانة المغربية جيهان خليل عن التمثيل في مصر دون سابق انذار، وهي الفنانة التي قدمت دورا مميزا في مسلسل” طاقة نور” مع النجم هاني سلامة رمضان الماضي واشاد بها الكثيرون، كما تشارك في بطولة مسلسل “بيت السلايف “مع النجمة بوسي الفترة الحالية.

وأبدت النقابة أسباب الوقف أن جيهان خليل تم الشكوى منها كثيرا الفترة السابقة بسبب عدم التزامها في العمل ومواعيد التصوير على حد قول مسؤولي النقابة.

فهل هذا القرار له ضوابط معينة ويطبق على جميع الفنانين دون تفرقة ، ام هناك عدم مساواة في ذلك بين الفنانين المصريين والعرب ؟وماهو تاثير هذا القرار على تواجد الفنانين العرب في العلم بالوسط الفني بمصر الفترة القادمة؟

نرصد في هذا التقرير اراء بعض النقاد حول قرار نقابة المهن التمثيلية بوقف بعض الفنانين العرب عن العمل بمصر مثل جيهان خليل وغيرها الايام الماضية ومدى تاثيره على تواجد النجوم العرب الفترة القادمة في التمثيل بمصر.

يقول الناقد طارق الشناوي إنه عندما تتحدث نقابة المهن التمثيلية بمصر عن الالتزام في العمل الفني فيجب عليها ان تطبق هذه المعايير على جميع الفنانين دون اي تفرقة ، وليس على فنانة واحدة .

وأضاف للمال لو كانت ستطبق هذه القرارات بطريقة “الخيار والفقوس” فيجب رفضها ،لان هناك عدد كبير من الفنانين والفنانات الذين يتاخرون عن مواعيد التصوير ، ويقومون بعمل ازمات مع المنتجين لاعمالهم ومسلسلاتهم ولايتم وقفهم عن العمل مثلما حدث مع الفنانة المغربية جيهان خليل الايام الماضية ، مشيرا الى انه ضد التسيب في اي شي لكنه ايضا ضد ان يتم تحجيم الفنانين بسبب الجنسية .

وتابع الشناوي يجب ان يكون القانون على الجميع، لافتا الى ان هذا القرار لن تستطيع نقابة المهن التمثيليلة تطبيقه على جميع الفنانين العرب والعيب في هذا القرار انتقاء النقابة لبعض الفنانين العرب لتطبيق قرار وقفهم.

ولفت إلى أنه منذ 10 سنوات حاول نقيب الممثلين اشرف زكي تحجيم الفنانين العرب عن العمل بمصر لكن لم يتسطع تنفيذه ابدا ، مؤكدا انه بالتاكيد هناك دوافع وراء اصدار قرار وقف جيهان خليل عن التمثيل بصمر وفي كل الاحوال لو طبق على فنان بعينه فهو قرارا معيبا .

ويرى الناقد عصام الشماع أن نقابة المهن التمثيلية يجب ان تضع ضوابط معينة لعملية تشغيل الفنانين والفنانات بمصر حتى يتم اعطاء فرصة حقيقية للفنانين المصريين للعم بدرجة اكبر في المسلسلات والافلام.

واضاف انه ليس مفهوما ابدا ان يتم اعطاء فرصة كبيرة للكثير من الفنانين العرب للعمل بمصر حتى يصبحوا نجوما مثل جمال سليمان لم يكننجما في وطنه سوريا لكن حينما اتى لمصر واتيحت له فرصة تقديم مسلسل حدائق الشيطان منذ سنوات اصبح نجما كبيرا بمصر .

وتابع الشماع انه يتم اعطاء فرص كبيرة لفنانات عربيات شابات على حساب الفنانات المصريات ولانعرف اسباب ذلك حتى الان ان تكون مصر مستباحة بهذا الشكل .

وتساءل هل هذه الفنانة المغربية او التونسية او اللبنانية تتوافر فيها موهبة كبيرة غير موجودة بفنانة مصرية ولماذا لاتشارك ممثلات مصريات في الدراما اللبنانية والخليجية والتونسية بصورة كبيرة مثل الفنانين العرب وتكون الحجة في عدم تحقيق ذلك اللهجة المصرية .

واكد ان نقابة المهن التمثيلية يجب ان تضع ضوابط للعمل لاي فنان عربي بمصر ولاتهتم بمبلغ 20 الف جنيه كموارد للنقابة يقوم بدفعها الفنان العربي لاننا بذلك نهدم الفنانين المصريين .

اما الناقد احمد سعد الدين فيرى انه لو كانت هناك مشاكل مادية بين المنتج ونجم اوبطل العمل تمر الامور على خير مثلما حدث في فيلم يوم ماتقابلنا اخراج وانتاج اسماعيل مراد وبطولة محمود حميدة ولبلبة وكانت هناك خلافات مادية لكن التصوير مستمر لكن المشكلة الاكبر ان يكون الممثل نفسه غير ملتزم بمواعيد التصوير وذلك يحدث ازمة كبيرة بسبب ان ديكور العمل مكلف ماديا للمنتج لذلك لو قدم شكوى لنقابة المهن التمثيلية وتبين صحة تاثره ماديا والاخلال بنظام العمل في مسلسل معين بسبب فنان سيتم ايقاف هذا الفنان .

واضاف ان العلاقة بين النجم والبطل ومنتج العلم تختلف تماما عن العلاقة بين فنان درجة ثانية او ثالثة والمنتج يمكن ان يتم استبدالها بفنانة اخرى لكن لايمكن ان يتم الشكوى من نجم العلم مثل عادل امام ، اي ان المنتج ينظر بعين الاعتبار لنجم الصف الاول انه سيتم بيع العمل وتسويقه باسمه في النهاية ويبحث عن راحته ولايتم الشكوى منه.