وقف العمل بالبطاقة الضريبية الورقية للمستوردين والمصدرين

مها أبوودنأصدر عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الكتاب الدوري رقم 41 لسنة 2017، بشأن المبالغ الممنوحة لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم خضوعها للضريبة، وفقًا للعقود المبرمة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز المدعمة.وأوضح سامي، أن المبالغ الممنوحة لأصحاب المخابز

مها أبوودن

أصدر عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، الكتاب الدوري رقم 41 لسنة 2017، بشأن المبالغ الممنوحة لأصحاب المخابز البلدية من وزارة التموين والتجارة الداخلية بعدم خضوعها للضريبة، وفقًا للعقود المبرمة بين وزارة التموين وأصحاب المخابز المدعمة.

وأوضح سامي، أن المبالغ الممنوحة لأصحاب المخابز من وزارة التموين تعد عنصرًا من عناصر التكلفة لأصحاب المخابز، التي تلتزم بإنتاجية رغيف الخبز المدعم بالمواصفات والشروط التي حددتها وزارة التموين والتجارة الداخلية، كتعويض عما تحملته هذه المخابز من تكاليف لإنتاج خبز جيد مطابق للمواصفات، وبالتالي فهي لا تخضع للضريبة.

وعلى صعيد آخر، أكد رئيس مصلحة الضرائب، أنه سيتم وقف العمل بالبطاقة الضريبية الورقية الخاصة بكل من المستوردين والمصدرين داخل الدائرة الجمركية اعتبارًا من 31 ديسمبر المقبل، على أن يتم بدء التعامل بالبطاقة الضريبية الممغنطة الذكية الجديدة ابتداءً من 1 يناير 2018، مشيرًا إلى أن باقي الأنشطة سيستمر فيها العمل بالبطاقة الضريبية الورقية.