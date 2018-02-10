وقف الصيد وعطلة للعاملين بمشروعات قناة السويس

نادية صابرأعلنت هيئة قناة السويس، عن إغلاق معديات الربط العاملة بين ضفتي قناة السويس والكباري المتحركة المتجهة لسيناء، تزامنًا مع العملية العسكرية التي تشنها القوات المسلحة على الأوكار الإرهابية والإجرامية.وتشهد الملاحة الدولية بقناة السويس انتظامًا في حركتها، وتمر قافلتي الشمال والجنوب بقناة ال

نادية صابر

أعلنت هيئة قناة السويس، عن إغلاق معديات الربط العاملة بين ضفتي قناة السويس والكباري المتحركة المتجهة لسيناء، تزامنًا مع العملية العسكرية التي تشنها القوات المسلحة على الأوكار الإرهابية والإجرامية.

وتشهد الملاحة الدولية بقناة السويس انتظامًا في حركتها، وتمر قافلتي الشمال والجنوب بقناة السويس، وسط انتشار عسكري لتأمين حركة مرور السفن براً وبحراً وجواً.

ولليوم الثاني على التوالي، تم منع أعمال الصيد بالكامل بقناة السويس والبحيرات المرة، ومنح إجازة للعاملين داخل مشروع مدينة الإسماعيلية الجديدة المقام شرق قناة السويس والمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، بسبب إغلاق المعديات ومنع مرور الأفراد والسيارات والشاحنات على طول المجرى الملاحي لقناة السويس.

وعقد اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، السبت، اجتماعاً عاجلاً، مع وكيل وزارة الصحة للوقوف على جاهزية المستشفيات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع استعرض موقف الأرصدة الإستراتيجية والاحتياطية بكل مديرية خدمية.

وأعلنت مستشفى جامعة قناة السويس عن حاجتها للتبرع بالدم لتغطية احتياجات بنك الدم بالمستشفى، تحسباً لوقوع أية طوارئ خلال الساعات القادمة.

وأكد المحافظ على ضرورة تفعيل التواصل فيما بين كافة غرف العمليات الفرعية بالمراكز والمدن وتوابع المحافظة مع غرفى العمليات الرئيسية خلال تلك الفترة، مشددًا على أن يكون الجميع على أهبة الاستعداد للتعامل مع أى موقف طارئ.

وأجرى اللواء محمد علي حسين مساعد الوزير – مدير أمن الإسماعيلية، جولة ميدانية، تفقد خلالها الميادين والمحاور الرئيسية والخدمات المعينة على المنشآت الهامة والشرطية والمعديات الواقعة على المجرى الملاحى.

وأكد مدير الأمن أنه جاري الوقوف على المتغيرات المتلاحقة فى المرحلة الراهنة على الساحة الخارجية، وما تشهده من تطورات متسارعة وما يستوجبه من ضرورة الإلتزام بأقصى درجات ضبط النفس درءاً لأى تبعات قد تفرزها على الساحة الداخلية ومحاولة بعض العناصر المناوءة إستغلالها ضد مقتضيات المصالح العليا للبلاد، تزامناً مع ضبط العديد من الخلايا الإرهابية قُبيل القيام بعملياتهم التي تستهدف أمن المواطنين واستقرار الوطن.