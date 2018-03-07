وقف الشركات غير المؤمنة على العمالة بمطروح

القرار يأتى تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية معتز محمودقررت محافظة مطروح وقف التعامل مع أى شركات تنفذ أعمالا بالمحافظة ولم تلتزم بالتأمين على العمالة لديها.ويأتى هذا القرار تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بالتأمين على العمالة المؤقتة الموسمية والعامل

القرار يأتى تنفيذا لمبادرة رئيس الجمهورية



معتز محمود

قررت محافظة مطروح وقف التعامل مع أى شركات تنفذ أعمالا بالمحافظة ولم تلتزم بالتأمين على العمالة لديها.

ويأتى هذا القرار تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بالتأمين على العمالة المؤقتة الموسمية والعاملين بالأجر اليومى حفاظا على حقوق العمالة واسرهم.



ووجه اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح للشئون المالية بديوان عام المحافظة ومجالس المدن ومديريات الخدمات على مستوى المحافظة بعدم التعامل مع أى شركة تنفذ أعمال على أرض المحافظة دون تحقيق توجيهات رئيس الجمهورية بالتأمين على العمالة المؤقتة والعاملين بالاجر اليومى لديها وأن يتم وضع شرط فى التعامل مع أى شركة جديدة تنفذ الأعمال بها بتقديم ما يفيد التأمين على جميع العاملين بها.

وأكد ابوزيد أن رئيس الجمهورية يحرص دائما على توفير كل الخدمات للمواطنين بجميع فئاته، لافتا إلى أن تلك الشهادة تعد صرحًا كبيرًا بما تحققه الدولة فى عهد الرئيس السيسى كأول رئيس يهتم بتلك الفئة من العمالة ويحقق الضمانات الاجتماعية للأسر المصرية كافة.

وأشار إلى أن المبادرة الجديدة تهدف إلى خدمة شريحة كبيرة من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تأمينية على الحياة، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول التأمينى في المجتمع خاصة أن هذه العمالة المؤقتة لم تحظ بأى مزايا تأمينية نهائيا.



وأكد أبو زيد أن محافظة مطروح كانت سباقة فى هذا الشأن بأن قامت بالتأمين على كل عمال اليومية بجميع المشروعات التابعة للمحافظة ومجالس المدن.



وأوضح المحافظ أنه تم التوجيه لمديرية القوى العاملة بمطروح بفتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة بجميع قطاعتها على مستوى المحافظة على أن يتم التقدم للتسجيل بمقر القوى العاملة والمكاتب التابع لها مع تقديم الدعم الكامل لحصرها وتصنيفها فى قاعدة بيانات.