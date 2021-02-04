وقف الرحلات البحرية على الخط الملاحي سفاجا – ضبا بسبب القرارات السعودية

توقفت 3 عبارات كان من المقرر توجيهها من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودي بسبب قرار عودة العمل على الخط الملاحي من خلال نظام النقل التبادلي (back to back) بين مصر والسعودية.

وفي هذا الصدد، أشار خالد قناوي رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بالبرادات بالقاهرة ، أن سائقي الشاحنات فوجئوا بمنع هيئة موانئ البحر الأحمر سفر سائقي الشاحنات مع الشاحنات وهو ما يعرف بعودة نظام النقل التبادلي .

ولفت إلى أن هذا النظام يتركز في سفر الشاحنة على العبارات بدون السائق ، على أن يتم تفريغ الشاحنة من البضائع بمحطة تبادلية بالسعودية وعودة الشاحنات فارغة، دون سفر السائقين، وهو ما رفضه السائقون .

وتابع إن هناك ما يقرب من 500 – 600 شاحنة لم تغادر ميناء سفاجا، منذ أمس ، حيث كان مقررا تسيير 3 رحلات بعبارات الحرية، ومحبة، وأمانة إكسبريس ، إلا أنه لم يوافق السائقون على عودة النظام مرة أخرى أو سفر الشاحنات بدون سائقيها.

ولفت إلى أن السلطات السعودية كانت قد فرضت هذا النظام منذ يونيو من العام الماضي ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وهو ما أدى إلى تخفيض الصادرات المصرية إلى السعودية وباقي دول الخليج بسبب رفض أصحاب الشاحنات لهذا القرار .

يذكر أن خط سفاجا – ضبا كان ينقل قبل أزمة كورونا قرابة 300 – 400 شاحنة يوميا محملة بالصادرات المصرية، خاصة أن المسافة بين ميناء سفاجا المصرى وضبا السعودية لا تتخطى 8 ساعات فقط وبالتالى يمكن للشاحنة عمل رحلة يوميا على هذا الخط .

وتابع أنه مع تنفيذ القرار العام الماضي كان يتم نقل البضاعة من سيارة مبردة إلى أخرى عند وصول الشحنة من ميناء سفاجا إلى ميناء ضبا السعودى عن طريق العبارات، يتم فى ساحات مكشوفة غير مبردة مما يؤدى إلى كسر سلسلة التبريد الخاصة بالشحنة، مما يعرضها للتلف أو انخفاض الجودة على أقل تقدير، مع طول الفترة التى تستلزمها عملية عملية النقل ( حمولة الشاحنة حوالى 26 طن ) .

كما أن سفر السيارة بدون السائق يعد أمرا غاية فى الصعوبة على السائقين أصحاب الشاحنات، كما أن تحول الشركات للشحن البحرى فى حاويات مبردة إلى ميناء جدة السعودى يستغرق وقتا أطول لا تتحملها المحاصيل الزراعية سريعة التلف.

من ناحية أخرى، أشار مصدر مسئول فى هيئة موانئ البحر الأحمر، إلى أن القرار يرجع إلى السلطات السعودية ضمن القرارات التي اتخذتها مؤخرا بالنسبة للسفر اليها.

وأضاف لـ” المال ” أن المملكة العربية السعودية قررت وقف حركة الطيران مع 20 دولة ومنها مصر ، وكذلك تم وقف الرحلات البحرية ولم يتم حتى الآن موافاتنا بطريقة سفر الشاحنات إلى الأراضي السعودية.

وفي السياق نفسه، قررت سلطات مطار القاهرة اعتبارا من مساء اليوم تطبيق قرار السلطات السعودية بتعليق الرحلات الجوية، وذلك لغير المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بشكل مؤقت من 20 دولة حول العالم، ومن بينها مصر، وذلك فى ضوء إجراءات المملكة للتعامل مع فيروس كورونا.