وقف التداولات على سهم مينا للاستثمار السياحى

رجب عزالدين أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري، لحين الرد على استفساراتها بخصوص الأخبار المنشورة عن قيام جهاز مدينة السادس من أكتوبر بإيقاف الأعمال بالأراضي الغير المطورة للشركة بمنتجع مينا جاردن سيتي. وتراجعت أرباح الشركة …



رجب عزالدين

أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول على سهم مينا للاستثمار السياحي والعقاري، لحين الرد على استفساراتها بخصوص الأخبار المنشورة عن قيام جهاز مدينة السادس من أكتوبر بإيقاف الأعمال بالأراضي الغير المطورة للشركة بمنتجع مينا جاردن سيتي.

وتراجعت أرباح الشركة خلال النصف الأول من 2017 إلى 7.54 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 8.1 مليون جنيه لفترة المقارنة من العام السابق، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

ويبلغ رأسمال الشركة 150 مليون جنيه موزعا على 75 مليون سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم الواحد.

تأسست الشركة عام 1987 وتعمل فى مجال أعمال المقاولات وشراء الأراضي بهدف تقسيمها أو بيعها أو إقامة منشآت عليها أو استغلالها بتمليك وحداتها، كما تعمل فى مجالات البناء والاستثمار السياحى والعقارى والتنمية والتطوير العمرانى داخل جمهورية مصر العربية وخارجها من خلال مجموعة شركات مينا.