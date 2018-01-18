وقف الاكتتاب فى حساب بنك مصر يوم بيوم

كتبت ـ سهير محمد:أوقف بنك مصر، أمس، الإيداعات فى حساب «يوم بيوم»، المرتبط بصندوقه ذو العائد الدورى الذى يحمل نفس الإسم، وذلك للمرة الثانية، بعدما كان قد أعاد تفعيله، مطلع أكتوبر الماضى، عقب 5 سنوات من توقفه.قالت سهر الدماطى، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن القر



كتبت ـ سهير محمد:

أوقف بنك مصر، أمس، الإيداعات فى حساب «يوم بيوم»، المرتبط بصندوقه ذو العائد الدورى الذى يحمل نفس الإسم، وذلك للمرة الثانية، بعدما كان قد أعاد تفعيله، مطلع أكتوبر الماضى، عقب 5 سنوات من توقفه.

قالت سهر الدماطى، نائب رئيس البنك، فى تصريحات لـ«المال»، إن القرار صدر بعد الوصول الإيداعات إلى الحد الأقصى المقرر من البنك المركزى المصرى، ويبلغ %2.5 من إجمالى إيداعات العملة المحلية، وأكدت: «عندما تتراجع النسبة المحددة، سيتم تفعيل الحساب مرة أخرى».

وقال مصدر بالبنك، إن إجمالى إيداعات الصندوق تبلغ حاليا 11.6 مليار جنيه.

وحقق الصندوق عائدا سنويا بلغ %15.05، عن أخر 12 شهرا، و%64.75 عن فترة 5 سنوات.



وكان البنك قد أعلن منتصف 2013، عن وقف قبول إيداعات جديدة فى الحساب، نظرا لتجاوز مساهمته فى الصندوق %5، النسبة المحددة من المركزى فى ذلك الوقت، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك فى مجموع صناديق أسواق النقد التابعة له، المقرر بواقع %2 من رأس المال الأساسى، «أيهما أقل».



وقام «المركز» بخفض الحد الأقصى للمساهمة فى الصناديق من 5 إلى %2.5، مطلع يناير 2016.



وتتولى شركة بلتون المالية، إدارة صندوق «يوم بيوم»، الذى أطلق عام 2004، وبلغ رأسماله المبدئى 200 مليون جنيه، بنهاية ديسمبر 2016.



ويهدف الصندوق إلى تقديم وعاء ادخارى واستثمارى، يوفر السيولة النقدية اليومية، عن طريق احتساب عائد يومى تراكمى، يضاف فى حساب العميل فى أخر اليوم، ويسمح الصندوق بالاكتتاب والاسترداد اليومى، فى وثائق الاستثمار.



ويستثمر أمواله فى استثمارات سائلة قصيرة ومتوسطة الأجل، مثل السندات وأذون الخزانة، والودائع البنكية، وصكوك التمويل، وشهادات الإدخار.