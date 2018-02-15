وقف إصدار شهادات الـ20% يوفر للبنوك 25 مليار جنيه سنويا

متابعاتصرح مصدر مصرفي مسؤول بأن قرار وقف البنوك الحكومية إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% من المتوقع أن يوفر نحو 25 مليار جنيه سنوياً.وقال المصدر - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس - إن القرار جاء تجاوبًا لنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البن

متابعات

صرح مصدر مصرفي مسؤول بأن قرار وقف البنوك الحكومية إصدار شهادات الادخار ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% من المتوقع أن يوفر نحو 25 مليار جنيه سنوياً.

وقال المصدر – في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط، الخميس – إن القرار جاء تجاوبًا لنجاح السياسة النقدية التي اتبعها البنك المركزي، وهدفت إلى كبح جماح التضخم، والهبوط به من أعلى مستوياته عند 35% التي سجلها منتصف العام الماضي ليقترب حاليا من المستويات المستهدفة قرب 13%.

وكان بنكا “الأهلي” و”مصر” قد قررا وقف إصدار شهادات ذات العائد 20% واستبدالها بشهادات ذات عائد 17% لمدة سنة تصرف عائدها كل 3 شهور، وإلغاء الشهادات ذات العائد 16% واستبدالها بشهادات ذات عائد 15% تصرف عائدها شهريا.

يشار إلى أن حصيلة بنكي “الأهلي” و”مصر” من شهادات ذات العائد 20% و16% قد تجاوزت 650 مليار جنيه.