استثمار

وقف إجراء انتخابات الغرف السياحية

المال - خاصصرح أحمد المهدى، المستشار القانونى لوزارة السياحة، بأنه بناءً على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتاريخ اليوم الأحد الموافق 14/1/2018 في الدعوة رقم 16699 لسنة 72 ق، فإنه قد تم وقف إجراء انتخابات الغرف السياحية، والتي كان مقررًا انعقادها غدًا الاثنين الموافق 15/1/2018، وذلك لحي