وقف أعمال مباني بدون ترخيص والتحفظ على المعدات في مرسى مطروح 

أعلن رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح عن قيام حملة مكبرة لإيقاف أعمال لمباني مخالفة بدون تراخيص بمناطق الكيلو 4 و8 تحت إشراف نواب رئيس المدينة بمشاركة إدارة تحسين البيئة والتراخيص بمجلس المدينة وشرطة المرافق .

أكد جاب الله أنه تم التحفظ على معدات وأدوات بناء لعقارات مخالفة تعمل بدون ترخيص وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المباني المخالفة.

يأتي ذلك ضمن المتابعة الميدانية لمجلس المدينة لرصد المباني المخالفة وإزالة التعديات في المهد .

وأشار رئيس مدينة مرسي مطروح إلى القيام بحملة لرفع إشغالات الطريق المخالفة للباعة بمحيط السوق الحضارية ومصادرة وتحرير المخالفات للمحال التجارية المتجاوزة التي تشغل الأرصفة، مشددا على استمرار الحملات اليومية المكبرة لفرض الانضباط بالمدينة وإزالة كل ما يعيق حركة سير المواطنين، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .

وتابع رئيس المدينة أعمال رفع القمامة يوميا من الأحياء والعزب من خلال جهاز النظافة والعاملين بالمدينة بمعدات وسيارات الحملة الميكانيكية بمجلس المدينة ، ونقل المخلفات الي المدفن الصحي بطريق سيوة ومصنع تدوير القمامة بالكيلو ٩ .

وناشد رئيس المدينة أهالي مطروح الكرام وأصحاب المحال التجارية بالحفاظ على النظافة العامة ومنع الإشغالات والالتزام بالتعليمات لتكون المدينة في أبهى صورها بالشكل الحضاري والسياحي كسابق عهدها.