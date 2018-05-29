وقف أعمال إزالة الوحدات بالطابية فى مطروح بسبب اعتراضات الأهالى

مصدر: الإزالة بدأت قبل أيام ولم تشمل كل الوحدات حتى الآن لوجود بعض الاعتراضات من الأهالى

تنفيذ الإزالة تم عقب الانتهاء من تحرير عقود تخصيص وحدات سكنية لقاطنى الطابية

الأهالى ستحصل على وحدات بالمجان بمساحة 125 متر تقام فى نفس المكان



معتز محمود



بدئت محافظة مطروح فى تنفيذ أعمال الأزالة لبعض المبانى القائمة بمنطقة الطابية بمدينة مرسى مطروح تمهيداً لإعادة بنائها وتطوير المنطقة بعد تسليم عدد من اهالى المنطقة عقود تخصيص وحدة سكنية لكل اسرة وفقاً لمصادر بديوان المحافظة.



وأضافت المصادر أن أعمال الأزالة التى بدأت منذ عدة أيام لم تشمل كل الوحدات المقرر إزالتها وإعادة بنائها وفقاً لمخطط التطوير، وأن النسبة الأكبر من الأهالى وافقوا على قواعد النقل المؤقت لحين تسلم الوحدات الجديدة بعد التطوير، فى حين لايزال هناك البعض يرفض ويطلب قيمة نقدية للوحدات التى يقيم بها.



ولفتت المصادر إلى أن الوحدات التى تم تسليم عقودها بالمجان لبعض سكان المنطقة من المقرر أن تكون على مساحة 125 مترا تقام فى نفس المكان بعد تطويرها من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية التابع لوزارة الاسكان.



وكشفت المصادر عن وجود توجيه بتحمل المحافظة القيمة الايجارية فى شقة مناسبة خلال فترة إنشاء الوحدات، وأن المحافظة تثمن دور ابنائها وادراكهم لاهمية تطوير المحافظة وتوفير حياة كريمة لهم.



وتسعى محافظة مطروح لتطوير منطقة الطابية لتحويلها إلى منطقة حضارية تليق بمكانة المحافظة السياحية، والطفرة التنموية التى تشهدها.



وتأتى الخطوات التنفيذية للمحافظة بعد أن وقعت مؤخراً 4 بروتوكولات تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات لتطوير 4 مناطق بتمويل 75 مليون جنيه منذ عدة أسابيع.



وكشف المهندس خلف صادق، مدير مديرية الإسكان بمطروح، أن المرحلة الأولى لتطوير العشوائيات، ستكون فى الطابية.



وأضاف أنه سيتم إنشاء وحدات سكنية فاخرة لأهالى المنطقة، لافتا إلى أنه تم إعداد ثلاثة نماذج للوحدات السكنية لعرضها على الأهالى للاختيار من بينها.



وكان صادق قد أوضح أنه سيتم الاتفاق مع الأهالى على عدد العمارات التى سيتم إنشاؤها على تلك المساحة إما 8 عمارات أو 10، وستكون العمارة مجهزة بمصعدين.



وأشار إلى أن المبالغ المخصصة لأعمال التطوير متاحة بالفعل من خلال صندوق تطوير العشوائيات، لافتا إلى أنه بعد تحديد المستحقين للوحدات، سيتم تحرير عقود لهم ثم بدء أعمال الإزالة والجسات واستصدار التراخيص اللازمة من مجلس المدينة.



وكان اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح قد وقع مع المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لتطوير العشوائيات فى ديسمبر الماضى 4بروتوكولات تعاون مع المحافظة، لتطوير 4 مناطق عشوائية بتمويل كامل من الصندوق بتكلفة 75 مليون جنيه.



وشملت بروتوكولا لتطوير منطقة الطابية بإنشاء عمارة سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه، وثلاث بروتوكولات لتطوير وإنشاء سوق حضارية، بكل من مدن الضبعة وسيوة وسيدى برانى بإجمالى تكلفة 35 مليون جنيه.



وأشار الدكتور خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات، إلى أن مدة البروتوكول 9 أشهر للانتهاء من كل أعمال التطوير وتكون مطروح خالية تماما من العشوائيات بنهاية 2018.



وطالب بتعميم تجربة مطروح كمحافظة رائدة فى القضاء على العشوائيات ونموذج للدولة فى المستقبل.



وكشف مصدر مُطلع بمحافظة مطروح أن أعمال تطوير منطقة الطابية من المقرر أن تنتهى خلال 10 أشهر بعد إخلاء سكانها.



وأضاف أنه من المقرر أن يتم إنشاء مجمع سكنى على مستوى جيد من الخدمات والمرافق بتكلفة تتعدى 40 مليون جنيه.



وأشار إلى أنه يتم البدء فى تنفيذ أعمال الإخلاء لسكان الطابية، تمهيدا لبدء أعمال التطوير، لافتاً إلى أن مطروح ستتحمل نفقات إقامة سكان المنطقة خلال الشهور العشرة لحين الانتهاء من تنفيذ المجمع السكنى.



ولفت إلى أنه تم تحديد الموعد النهائى لإخلاء المنطقة من السكان بعد الانتهاء من امتحانات العام الدراسى الثانى، تحقيقا للاستقرار النفسى والاجتماعى للطلاب.



وأشار إلى أنه تمت مطالبة الأهالى بضرورة الانتهاء من عملية الإخلاء فى الموعد المحدد، واستكمال كل الأوراق والإجراءات الخاصة بمساكنهم القائمة، تمهيدا لتوقيع العقود الجديدة للوحدات السكنية التى سيتم إنشاؤها مع المحافظة.



وأكد المصدر أنه تم الإعلان عن أنه سيتم تعويض السكان بوحدة عن كل منزل آيل للسقوط عن طريق قرعة علنية ضمانا للعدالة والشفافية فى التوزيع مع إعطاء الأولوية فى توزيع باقى الوحدات المتبقية لسكان المنطقة.