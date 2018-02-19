وقفة احتجاجية للعاملين بموانىء بورسعيد للمطالبة بلائحة موارد بشرية

أمانى العزازى: نظم بعض العاملين بموانىء بورسعيد، الإثنين، وقفة احتجاجية أعلنوا خلالها تضررهم من عدم إصدار لائحة موارد بشرية تتضمن هيكل الوظائف ونظم التعيينات وصرف المستحقات المالية من الأرباح ومكافأت نهاية الخدمة. وكشف مصدر مطلع أن اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة العامة الاقتصادية

أمانى العزازى:





نظم بعض العاملين بموانىء بورسعيد، الإثنين، وقفة احتجاجية أعلنوا خلالها تضررهم من عدم إصدار لائحة موارد بشرية تتضمن هيكل الوظائف ونظم التعيينات وصرف المستحقات المالية من الأرباح ومكافأت نهاية الخدمة.

وكشف مصدر مطلع أن اللواء عبد القادر درويش نائب رئيس المنطقة العامة الاقتصادية لقناة السويس (للقطاع الشمالى) اجتمع بالمحتجين لتدارك الأزمة ووعد بوضع الحلول لمشاكل المتضررين.

ولفت المصدر إلى أن مطالب العاملين بموانىء بورسعيد، تلخصت في صرف الأرباح السنوية التي كان يجب صرفها في نوفمبر الماضى, وتيسيير إجراءات المنظومة الطبية بعد انتهاء التعاقد مع الشركة المقدمة للخدمة, وعدم تجديدها, وتييسير الإجراءات الإدارية بالكشف الطبي دون انتظار موافقة الإدارة المركزية بميناء السخنة, وإقرار لائحة واضحة لتسكين الوظائف والترقيات, والإعلان عن شغل الوظائف بالإعلان في الصحف بعد اتجاه الهيئة الاقتصادية لنظام التعاقدات المباشرة سواء في التعيين أو في الاستعانة بالمستشاريين.

وقال المصدر إن لائحة الموارد البشرية التي اعتمدتها الهيئة الاقتصادية في 21 مايو 2016 وبدأ تطبيقها على العاملين في أول يوليو 2016 متناقضة في موادها حيث ورد بالمادة الثانية منها أن يستثنى من تطبيق أحكامها العاملون الذين تم نقلهم من تبعية وزارة النقل إلى الهيئة الاقتصادية إلا أنها عادت لتنص على حقها في إعادة تقييم وتوصيف الوظائف ,وإدخال ماتراه من تعديلات تتعلق بإضافة وظائف جديدة, أو إلغاء وظائف قائمة.

فيما نصت الماده 9 من اللائحة ان تختص لجنة الموارد البشريه بالنظر في شغل الوظائف, فيما دون الوظائف الإداره العليا او الاستشارية مما يعد تناقضا بين مواد اللائحة.

ويشكو بعض العاملين الذين نظموا الوقفة الاحتجاجية من عدم احتفاظهم بمراكزهم القانونية والوظيفية بعد نقل تبعيتهم من وزارة النقل إلى الهيئة, وتجاهل قدرات حوالى 1300 عامل والاعتماد على التعاقدات الخارجية والمستشاريين.

وينص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015 على استمرار العمل بالهيكل التنظيمى والاحتفاظ بالمراكز القانونية والوظيفية للعاملين بالجهات التي تم نقل تبعيتها من وزارة النقل إلى الهيئة الاقتصادية.

يذكر أن الرئيس السيسي أصدر القرار الجمهورى رقم 200 لسنة 2017 نهاية إبريل المنقضى بتكليف الفريق مهاب مميش برئاسة الهيئه الإقتصاديه لمدة عام بالإضافه إلى عمله وتعيين اللواء محفوظ طه نائبا له.

وينتظر العاملون بموانى شرق وغرب بورسعيد والعريش إعادة هيكلة الوظائف بالموانئ التابعة لاقتصادية قناة السويس وتوظيف طاقات الشباب والاستعانة بالخبرات المتراكمة للعاملين بموانى بورسعيد, وكذا الموانى التابعة للهيئة الاقتصادية وفقا لما أكده الفريق مميش فى لقائه الأول بمديرى إدارات وقيادات الموانى بمقر السخنة والذى أكد خلاله أن المرحلة القادمة ستشهد اهتماما بالكوادر البشرية العاملة بهذه الموانى وخاصة الشباب بدلا من شغل الوظائف بنظام التعاقدات الخارجية.