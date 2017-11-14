وقفة احتجاجية بمدينة الفن احتجاجا على تخفيض الأجور

إيمان عوف نظم اليوم وأمس مئات العاملين بشركة مصر للاستديوهات وقفة احتجاجية داخل مدينة الفن بالهرم، احتجاجا على تأخر رواتبهم، وتداول أحاديث من قبل الإدارة بتخفيضها لعام 2015. قال أحد العمال إنهم فوجئوا برئيسة القطاع تهدد العمال بتخيض رواتبهم لما كانت عليه في عام 2015، بالرغم من أن رئيس الوزراء الأس

إيمان عوف



نظم اليوم وأمس مئات العاملين بشركة مصر للاستديوهات وقفة احتجاجية داخل مدينة الفن بالهرم، احتجاجا على تأخر رواتبهم، وتداول أحاديث من قبل الإدارة بتخفيضها لعام 2015.

قال أحد العمال إنهم فوجئوا برئيسة القطاع تهدد العمال بتخيض رواتبهم لما كانت عليه في عام 2015، بالرغم من أن رئيس الوزراء الأسبق إبراهيم محلب أصدر قرارا باستمرار أوضاع العاملين باستديوهات مصر على ما هو عليه لحين تأسيس شركة خلال الفترة المقبلة، إلا أن إدارة الشركة استمرت في التعنت مع العمال وتأخر رواتبهم بصورة مستمرة، بل قامت مديرة الحسابات باستدعاء الشرطة للعمال عندما توجهوا للسؤال عن موعد صرف الراتب.