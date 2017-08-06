وقفة احتجاجية بكلية الإعلام لمحاكمة الأستاذ المتحرش

ايمان عوف نظم عشرات الطلاب من كلية إعلام جامعة القاهرة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بمحاكمة الدكتور ياسين لاشين أحد أساتذة الكلية، بعد انتشار تسجيلات صوتية نُسبت إليه وتُظهر تورط صاحب الصوت في ابتزاز إحدى السيدات جنسيا. وأذيعت تلك التسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تؤكد صحتها أي جهة رسمية حتى

ايمان عوف

نظم عشرات الطلاب من كلية إعلام جامعة القاهرة، وقفة احتجاجية، للمطالبة بمحاكمة الدكتور ياسين لاشين أحد أساتذة الكلية، بعد انتشار تسجيلات صوتية نُسبت إليه وتُظهر تورط صاحب الصوت في ابتزاز إحدى السيدات جنسيا.

وأذيعت تلك التسجيلات على مواقع التواصل الاجتماعي، ولم تؤكد صحتها أي جهة رسمية حتى الآن، وعلق عليها الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قائلا إنه :”فى حال ثبوت تورط ياسين لاشين الأستاذ بكلية الإعلام فى واقعة الابتزاز الجنسى؛ ستُطَبَّق أقصى عقوبة عليه”، مؤكّدًا أنه اتخذ قرارًا بإحالة الأمر للنيابة العامة.

ورفع الطلاب لافتات كتبوا عليها “أقيلوا لاشين”، و “أوقفوا المتحرش”.

وقال أحد الطلاب المشاركين بالوقفة في تصريحات للمال، إن أمن الجامعة حاول منع الوقفة، لكن احتشاد عشرات الطلاب في الوقفة، سمح لهم بتنظيمها.

وقال الخشت في تصريحات تليفزيونية، أمس، إن الدكتور لاشين كان محالا للتحقيق منذ 4 أشهر، ثم تم تحويله للتأديب، ولكن نتيجة التحقيق لم تُعْلَن.

كما قالت الدكتورة جيهان يسرى، عميدة كلية الإعلام بجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية، إن “لاشين لا يمثل الكلية ووجوده بها لا يعبر عنها أو يرتبط باسمها وتاريخها العريق”.

وتابعت :” صاحبة الصفحة التى نشرت التسجيلات أكدت أن صاحبة الواقعة ليست طالبة بكلية الإعلام”، ودعت صاحبة الواقعة الحقيقية للجوء إلى الجهات الرسمية والقانونية للحصول على حقها.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي شهادات من أشخاص ادعوا أنهم زملاء للاشين في التدريس بالكلية، وقالوا فيها إنه اتسم بخصال غير حميدة.