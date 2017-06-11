وقفة أمام محكمة الإسكندرية اعتراضا على مناقشة الاتفاقية

إيمان عوف نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية، وذلك اعتراضا على مناقشة البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.قال محمد بهي أحد المحامين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إنهم لا ينتمون لأي فصيل سياسي

إيمان عوف

نظم عدد من المحامين وقفة احتجاجية أمام محكمة الإسكندرية، وذلك اعتراضا على مناقشة البرلمان لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي بمقتضاها تتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير.

قال محمد بهي أحد المحامين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية إنهم لا ينتمون لأي فصيل سياسي، وأنهم جزء من الشعب المصري الذي يعلم جيدا قيمة الأرض وقيمة الدماء التي سالت عليها.

وأضاف أنه ومجموعة من زملائه من كل التخصصات سيقمون بعمل حملات توعية في الشارع خلال الأيام المقبلة لتكوين رأي عام مصري رافضا لبيع جزء من أرض مصر وهي جزيرتي تيران وصنافير.