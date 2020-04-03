وقت الحظر.. ضبط سائقين أثناء إلقاء مخلفات إنشائية ومساعدات للمرضى

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على سائقين أثناء قيادتهما سيارتي نقل، بدون لوحات معدنية، مُحملين بالمخلفات الإنشائية، أثناء سيرهما بطريق القاهرة – السويس، وقت الحظر وإلقاء المخلفات على جانب الطريق.

وبالفحص تبين أنهما عدم حملهما رخصتي القيادة والتسيير، أو بطاقات تحقيق الشخصية، واتخذت الإجراءات القانونية.

في سياق آخر، تبلغ لإحدى الخدمات الأمنية المعينة، لملاحظة الحالة بدائرة قسم بولاق بالقاهرة، من أحد الأشخاص، وزوجته، برفض إحدى مستشفيات الولادة استقبال السيدة وهى فى حالة وضع، لعدم وجود طبيب تخدير بالمستشفى خلال فترة الحظر، وطلبا مساعدتهما.

وعلى الفور، تم التنسيق لتوفير سيارة إسعاف ونقلهما صحبة قوة من الشرطة إلى مستشفى القصر العيني لاتخاذ اللازم.

كما تلقت غرفة عمليات شرطة نجدة القاهرة، بلاغًا خلال فترة الحظر من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم قصر النيل، التمس فيه مساعدة والديه مُسنين مقيمان بدائرة قسم روض الفرج.

وعقب سقوط والدته على الأرض، وعدم قدرتها على الحركة أو تمكن والده من مساعدتها نظرًا لحالته الصحية.

وعلى الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من فتح باب الشقة بحضور المُبلغ، ونقلت السيدة إلى المستشفى بواسطة سيارة الإسعاف.

من جانبهم، تقدم المبلغ ووالديه بالشكر لرجال الشرطة لسرعة الانتقال، والتعامل مع البلاغ.