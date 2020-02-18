وفيات فيروس كورونا في الصين ترتفع إلى 1921 شخصا

تم تسجيل 1693حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة

ارتفعت وفيات فيروس كورونا في الصين إلى 1921 شخصا، منذ إطلاق المرض المميت في شهر ديسمبر الماضي في أحد الأقاليم الصينية

فيروس كورونا يسجل 61 ألفا و682 إصابة

ووفق سبوتنيك الروسية، أعلنت السلطات الصينية بإقليم هوبي، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس المستجد في الإقليم إلى 1921 حالة، بعد وفاة 132 شخص خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأفادت اللجنة الصحية الوطنية في المقاطعة في تقريرها اليومي، أنه تم تسجيل 1693حالة إصابة جديدة في هوبي، بؤرة تفشي الفيروس، ليصل العدد الإجمالي للإصابات في الإقليم إلى 61 ألفا و682 حالة، فضلا عن ذلك أكدت اللجنة في التقرير شفاء نحو 9128 ألف شخص.

وكانت الصين قد أبلغت، في 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية عن تفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن الفيروس المستجد في مدينة ووهان، الواقعة في الجزء الأوسط من البلاد، ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس للعديد من الدول.

وأكدت السلطات الصينية، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا المستجد إلى 1770 شخصا، والمصابين إلى 70548 ألف شخص، وتم شفاء 10844 حالة منذ اكتشاف هذه المرض القاتل.

وفقا لمنظمة الصحة العالمية، خارج الصين، تم اكتشاف 694 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 25 دولة، منها ثلاث حالات مميتة.