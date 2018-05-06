وفود تبحث الاستثمار فى القطاعين الغذائى والمالى

سمر السيدقال ليدوفيك بريفو، مدير مكتب «بيزنس فرانس» ورئيس البعثة الاقتصادية لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة، إن وفدى أعمال فرنسيين يعملان بالقطاعين المالى والأغذية الزراعية، سيزوران مصر فى النصف الثانى من العام الحالى، لتعزيز فرص التعاون المشترك.وأضاف لـ«المال»، أن وفدا ضم

سمر السيد

قال ليدوفيك بريفو، مدير مكتب «بيزنس فرانس» ورئيس البعثة الاقتصادية لدى السفارة الفرنسية بالقاهرة، إن وفدى أعمال فرنسيين يعملان بالقطاعين المالى والأغذية الزراعية، سيزوران مصر فى النصف الثانى من العام الحالى، لتعزيز فرص التعاون المشترك.

وأضاف لـ«المال»، أن وفدا ضم 5 شركات فرنسية فى قطاعات الزراعة و الصحة و البيئة و البنية التحتية والغاز والنفط، زار مصر منذ أيام، كوسيلة للبحث عن وكلاء لهم بالسوق المحلية واستكشاف الفرص الاستثمارية، وعقد لقاءات مع نظرائهم من الشركات المصرية للتعرف على احتياجاتهم.

ولفت إلى أن أربعة وفود فرنسية زارت مصر منذ بداية العام الحالى، أبرزها وفد قطاع الغاز والبترول، للمشاركة فى أحد المعارض فى يناير الماضى، وآخر فى منتجات التجميل فى فبراير الماضى، وثالث فى المعدات فى مارس الماضى.

وقال إن الإصلاحات التى تنفذها الحكومة المصرية جيدة للشركات الفرنسية الراغبة فى تطوير وتنمية عملها بالسوق المحلية، مشيرًا إلى أن هناك رغبة من رجال الأعمال الفرنسيين للاستثمار فى مصر.

وأوضح أن الشركات الفرنسية العاملة فى مصر تركز على المعدات الزراعية والبنية التحتية والصناعة.

كان وزيرالتجارة والصناعة، طارق قابيل، قد قال – فى تصريحات صحفية سابقة – إن حجم الاستثمارات الفرنسية فى مصر بلغت نحو 5 مليارات يورو، وتتركز فى صناعة الزجاج والصناعات الكيماوية.

يشار إلى أن «بيزنس فرانس» تعتبر وكالة حكومية فرنسية تعمل على دعم تنمية الاقتصاد الفرنسى دوليًا، ومسئولة عن الترويج للشركات الفرنسية، وتعزيز نمو صادراتها، فضلا عن تشجيع وتسهيل الاستثمارات الدولية فى فرنسا.