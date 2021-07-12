اقتصاد وأسواق

وفق مبدأ حسن الإدارة وصون المال.. السيسي يوجه بمواصلة تطوير الأصول التابعة لقطاع الأعمال العام

بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية
المال - خاص 5:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21 5:37 م, الأثنين, 12 يوليو 21

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اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وهشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء امير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول متابعة 7التعاون بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان بشأن الاستغلال الأمثل للأصول والأراضي التابعة لبعض شركات القطاع العام على مستوى الجمهورية.

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وقد وجه الرئيس بمواصلة تطوير استغلال الاصول التابعة لقطاع الأعمال العام وفق مبدأ حوكمة وحسن إدارة أصول الدولة وصون المال العام، خاصة ما يتعلق بمساحات الاراضي، وذلك بالتنسيق بين وزارتي قطاع الأعمال العام والإسكان.

وقد اطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود حصر مجمل الأصول غير المستغلة بقطاع الأعمال العام، والإجراءات المخطط تنفيذها من أجل تعظيم الاستفادة منها، وذلك في إطار الاستراتيجية الثابتة للدولة بتحقيق أقصى عائد اقتصادي واستثماري ممكن من ما تملكه من موارد وأراضي ومنشآت منتشرة على مستوى المحافظات.

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بقلم المال - خاص

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