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وفقًا لتوجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة: إرسال 31 طن مساعدات طبية إلى تونس

استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر وتونس، لنقل المساعدات الطبية لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي .
المرسي عزت 6:07 م, السبت, 10 يوليو 21 6:07 م, السبت, 10 يوليو 21

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أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إرسال 31 طنًّا و566 كيلو من المساعدات الطبية إلى دولة تونس، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لدعم القطاع الصحي بدولة تونس الشقيقة، خلال التصدي لجائحة فيروس كورونا، وذلك في إطار عمق وترابط العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وقال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، إن شحنة المساعدات تصل إلى تونس على متن طائرتين عسكريتين، بالتنسيق مع القوات المسلحة المصرية، محملة بشحنة من الأدوية والمستلزمات والمحاليل الطبية؛ وذلك للتغلب على التحديات التي تواجه المنظومة الصحية في تونس.

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وأوضح مجاهد أن شحنة المساعدات تضم 1500 جرعة “ريمدسفير” لعلاج مرضى فيروس كورونا، و300 أسطوانة أكسجين طبي، و300 منظم أسطوانة أكسجين طبي، فضلًا عن 200 ألف ماسك جراحي، و20 ألف ماسك عالي الكفاءة.

و20 ألف علبة قفازات “لاتكس”، و100 جهاز Pulseoxymeter لقياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم، كما تضم الشحنة (20 مضخة محاليل، 20 سرنجة محاليل، 20 شفاطًا، 40 مونيتور، 10 أجهزة لتوليد الأكسجين “هاي فلو نيزل”).

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وأكد مجاهد استمرار الجسر الجوي بين دولتي مصر وتونس، لنقل المساعدات الطبية المقدمة من مصر إلى تونس لتلبية أي احتياجات دعمًا للمنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، وذلك وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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بقلم المرسي عزت

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