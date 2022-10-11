وفقا لمعايير الانبعاثات.. مجلس الشيوخ يستقر على تعريف السيارات صديقة البيئة

استقرت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على وضع تعريف واضح ومحدد للسيارات صديقة البيئة ضمن مشروع قانون إنشاء صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، حيث تضمن التعريف وضع عبارة مفادها بأن يكون ذلك كله وفقا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

ونصت المادة الثالثة من مشروع القانون بعد تعديلها على: ينشأ صندوق يُسمى “صندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة”، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير المالية، ويكون مقره الرئيس بالقاهرة الكبرى، وله أن ينشئ فروعًا أو مكاتب له داخل مصر ويُشار إليه في هذا القانون بالصندوق.

ويقصد بالسيارات صديقة البيئة المركبات الآلية التي لا ينتج عنها انبعاثات، أو آثار سلبية على البيئة، أو تلك التي تنتج آثار، أو انبعاثات أقل ضرراً على البيئة من مركبات محرك الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل، أو تلك التي تستخدم أنواع وقود بديلة عن مركبات محركات الاحتراق الداخلي التقليدية المماثلة التي تعمل بالبنزين، أو الديزل والتقنيات المتقدمة مثل المركبات الكهربائية.

وذلك وفقًا لمعايير الانبعاثات التي يصدر بتحديها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المعني بشئون البيئة.

فيما تنص المادة 4 من مشروع القانون على: يهدف الصندوق إلى تنمية الموارد اللازمة لتمويل صناعة السيارات صديقة البيئة، وللصندوق في سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر كافة المهام والاختصاصات اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يلي: