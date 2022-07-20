وفقا لاختبار أمني.. حلول «كاسبرسكي» الأمنية تحمي المؤسسات من برامج الفدية

كرّم المعهد المستقل المختصّ بدراسة أمن تقنية المعلومات، AV-TEST، برنامجي Kaspersky Endpoint Security for Business وKaspersky Small Office Security، بعد أن حلّتا في صدارة اختبار الحماية من التهديدات المتقدمة لحماية برامج الفدية، جاء ذلك بعد نجاح التطبيقين في تقديم الحماية الكاملة ضد برامج الفدية في 10 سيناريوهات واقعية للحوادث الأمنية.

وبينما وجدت أبحاث كاسبرسكي أن نحو ثلثي (64%) المؤسسات وقعت ضحية هجمات ببرمجيات الفدية، التي باتت تشهد تزايدًا في الآونة الأخيرة، يتوقع خبراء من فريق مكافحة هجمات الفدية العالمي أن يتصاعد هذا التهديد بسبب صعوبة المناخات الاقتصادية والسياسية السائدة حاليًّا حول العالم.

وبحث التقييم، الذي أجراه AV-TEST، في مدى نجاح منتجات الأمن في الحماية من برمجيات الفدية الخبيثة. وتضمنت عملية الاختبار تشغيل الحلول في 10 سيناريوهات محددة لهجمات تُشنّ ببرمجيات الفدية وتتضمن بريدًا إلكترونيًّا يحتوي على ملف مرفق مصاب. ويحتوي الملف على هجمات خطيرة مثل ملفات Office ذات برمجيات نصية تعمل لاحقًا على تنفيذ المزيد من الخطوات عبر أدوات مثل PowerShell.

ووفقًا لنتائج الاختبار، أثبتت منتجات كاسبرسكي مرة أخرى قدراتها على الحماية من برمجيات الفدية؛ إذ استطاع الحلّين اللذين خضعا للتحليل اكتشاف الهجمات ومنعها بالكامل، فحصلا على درجة حماية قصوى تبلغ 40 نقطة. وأسفرت الاختبارات عن منح AV-TEST الحلّين شهادة “الحماية المتقدمة المعتمدة للنقاط الطرفية”.

وأكد ألكسندر ليسكين، رئيس أبحاث التهديدات لدى كاسبرسكي، حاجة الشركات إلى ضمان الارتقاء بمستوى أمن شبكاتها، في ضوء تزايد الهجمات التي تُشنّ ببرمجيات الفدية، لتظل هذه التهديدات عاجزة عن اختراقها.

وقال: “يوضح أحدث تقاريرنا، الذي يصف الأساليب والإجراءات التي تستخدمها مختلف عصابات برمجيات الفدية، أنه يجمع بينها العديد من أوجه التشابه. وهذا يساعد المؤسسات في تحسين قدرتها على التعرّف على الهجمات والحماية منها بالخبرات والحلول الأمنية المناسبة. وتمثل نتيجة AV-TEST تقديرًا واضحًا لتميّز إنجازات كاسبرسكي وتقديم منتجات تتيح حماية مطلقة من برمجيات الفدية وتمنع المجرمين من اختراق المؤسسات”.