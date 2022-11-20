«وفر إكس» تطلق خدمة «كاش باك فروع» و تتعاون مع «CIB» لرفع معدلات الاسترداد النقدي للعملاء

أطلقت شركة”وفر إكس”خدمة كاش باك فروع ، وأعلنت تعاونها مع البنك التجاري الدولي “CIB” والذي يبدأ أولى مراحله من خلال إطلاق برنامج «WAFFARX | CIB.»

جاء ذلك خلال الحفل الذي اقامته الشركة تحت اسم” ملوك الكاش باك”، والذي تضمن عرضًا حيًا بالإضافة إلى تقديم الجوائز والهدايا التي تعكس توجهات وأهداف الشركة المتمثلة في تقديم مكافآت قيمة وحقيقية ويسهل الحصول عليها.

و أكد عز فايق المدير التنفيذي لـ”وفر إكس” أن الشركة حريصة على تقديم تجربة المكافآت السلسة والقيمة والمغرية للعملاء نيابًة عن شركائنا من العلامات التجارية، بالإضافة إلى تأسيس علاقات هادفة حيث يكون الجميع فائزًا، مشيرا الي ان وفرإكس أعادت ما يزيد عن 25 مليون جنية مصري على شكل كاش باك لعملائها.

واضاف: نخطط للاستفادة من التعاون الجديد مع البنك التجاري الدولي لدمج تقنياتنا مع نطاق البنك والعمل على تحقيق المزيد من المزايا والتوفير لأعضائنا ولعملاء البنك التجاري الدولي على حد سواء.



وتابع :” الي جانب مزايا بطاقات الائتمان المجزية، سوف يتمكن عملاء البنك التجاري الدولي الآن من الوصول إلى معدلات أعلى من الاسترداد النقدي من خلال قائمة وفرإكس المتنوعة والتي تضم أفضل العلامات التجارية المحلية والعالمية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، موقع أمازون، وبوكينج دوت كوم، وجوميا، وبي تك، وسبينيس، ونايكي، وسبرينجفيلد، ورابيت مارت، والعديد من المواقع والعلامات التجارية الأخرى.

كما يمكن لعملاء برنامج WAFFARX | CIB التمتع مزايا حصرية أخرى، مثل الحصول على الكاش اوت (استلام الكاش باك فروع) وذلك 6 مرات على مدار العام بدلًا من 4 مرات المعتادة.

واعلنت شركة وفرإكس ديسمبر الماضي ضخ استثمارات تتعدى قيمتها ملايين الدولارات من خلال لوبي كابيتال رائدة الاستثمار في “سيليكون فالي”، والتي تضمنت مستثمرين أوليين مثل شركة “A15” وهي أحد كبار المستثمرين المصريين.

وتعمل وفرإكس على تلبية احتياجات المستهلكين من خلال إضافة علامات تجارية جديدة من أجل تنويع قائمتها من المتاجر والمحال التجارية وتطوير خدمات إضافية لمساعدة المتسوقين على توفير المزيد من الأموال.

يشار إلي أن وفرإكس تأسست عام 2018 وتعتبر المزود الأول من نوعه للكاش باك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ، وتستخدم الشركة أحدث التقنيات لربط المتسوقين بعروض الكاش باك وبالعروض الأخرى، مما يساعد على القضاء على الإنفاق الإعلاني من العلامات التجارية بدون طائل عن طريق إعادة الأموال إلى المستهلكين.