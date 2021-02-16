«وفرها» تخطط لإطلاق 3 خدمات جديدة على منصتها الإلكترونية

تستهدف شركة «وفرها» خلال العام الحالى التوسع فى نشاط تقديم برامج الولاء لقطاع الأعمال، فضلا عن طرح 3 خدمات جديدة على تطبيقها الإلكترونى قبل الربع الأخير من 2021.

قال طارق مجدى، الرئيس التنفيذى للشركة، إن «وفرها» تقدم نوعين من الخدمات، أولها برامج الولاء التى أطلقتها الشركة منذ نحو عامين، وتنقسم إلى نوعين، هما برامج تجميع واستبدال النقاط، والثانية تتعلق بالحملات الدعائية الخاصة بقطاع المنتجات الغذائية والاستهلاكية FMCG، بالتعاون مع مجموعة شركاء منهم «هواوى»، و«كريم»، و«جوميا»، وتجار فورى لحلول المدفوعات الإلكترونية، أما النشاط الآخر فهو تطبيق إلكترونى لبيع كوبونات خصم أونلاين للعملاء.

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وكشف مجدى فى تصريحات لـ«المال» عن اعتزام وفرها إطلاق 3 خدمات جديدة على منصة المستخدمين الأفراد قبل حلول الربع الأخير من العام الحالى، تتمثل فى خدمة دفع فواتير المحمول، واشتراكات المرافق العامة، بالإضافة إلى خدمة الكاش باك، وخدمة قسائم الهدايا، مشيرا إلى إتاحة خدمة الكاش باك لدى أكثر من 1000 محل و350 موقعًا وتطبيقًا إلكترونيًّا تعمل فى أنشطة المطاعم والإلكترونيات، ومنتجات الجمال، والتجزئة، والملابس، والسفر، ووسائل الترفيه المختلفة.

وتابع أن فكرة التطبيق تعتمد على قيام العميل بشراء كوبون الخصم وسداد قيمته عبر أكثر من 10 وسائل دفع متنوعة، منها البطاقات الائتمانية (فيزا، وماستركارد، وميزة) أو بواسطة ماكينات فورى أو بالتقسيط من خلال بنوك الأهلى ومصر والتجارى الدولى CIB، أو باستخدام أدوات مالية غير مصرفية من خلال تعاون مرتقب مع كبرى شركات التمويل مثل «فاليو»، و«بريميوم كارد»، و«أمان»، أو الدفع بواسطة محافظ المحمول.

وأضاف أن عروض التخفيضات المطروحة شاملة قيمة الخدمة والضريبة، وتتيح الشركة للمستخدمين الحق فى رد كوبونات الخصم، واسترداد القيمة مرة أخرى، مشيرًا إلى أن «وفرها» تعتمد على نظام العمولة فى تحقيق إيراداتها.

ولفت الرئيس التنفيذى إلى أن الشركة تستهدف الوصول إلى مليون مستخدم على منصات «الأندرويد»، و«الأيفون»، وهواوى آب جاليري خلال الربع الأول من 2021، كما تخطط أيضًا لافتتاح فرع لها بالسوق السعودية خلال الفترة ذاتها من العام المقبل.

على صعيد آخر، تطرق إلى انضمام عضوين جديدين إلى مجلس إدارة الشركة هى مجد درويش مستشار وشريك مؤسس فى أكثر من شركة تمويل، ومحمد نجاتى رائد أعمال متخصص فى مجال حلول التكنولوجيا المالية، وساهم فى تأسيس أكثر من شركة تكنولوجيا.

يذكر أن «وفرها» تأسست منذ 9 سنوات، وتعمل حاليا مع أكثر من 1000 تاجر على مستوى الجمهورية فى نحو 3 آلاف فرع، وتعد الشركة الوحيدة التى تقدم خدمة بيع كوبونات خصم أونلاين على مختلف القطاعات بمصر، وبدون أى اشتراك سنوى للعملاء.