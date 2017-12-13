وفرة المعروض تدفع أسعار الخضراوات للاستقرار

الصاوي أحمد شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات استقرارا خلال تعاملات اليوم -الأربعاء- بالأسواق المحلية، وسط وفرة المعروض وزيادة معدلات الإقبال علي الشراء خلال الفترة الحالية بسبب برودة المناخ. وسجل سعر الطماطم 5 جنيهات والبطاطس من 5 إلي 7 جنيهات واستقرت البسلة عند 8 جنيهات والقلقاس 10 جنيهات طبقا لتج

الصاوي أحمد

شهدت أسعار بعض أصناف الخضراوات استقرارا خلال تعاملات اليوم -الأربعاء- بالأسواق المحلية، وسط وفرة المعروض وزيادة معدلات الإقبال علي الشراء خلال الفترة الحالية بسبب برودة المناخ.

وسجل سعر الطماطم 5 جنيهات والبطاطس من 5 إلي 7 جنيهات واستقرت البسلة عند 8 جنيهات والقلقاس 10 جنيهات طبقا لتجار خضراوات وفاكهة في محافظة الجيزة.

وأوضح التجار أن الخيار يباع بـ 7 جنيهات أمس والبصل الأحمر 5 جنيهات، والأبيض بـ4 جنيهات والثوم البلدي 20 جنيهًا والفاصوليا الخضراء بـ6 جنيهات والليمون 10 جنيهات، والفلفل الألوان 13 إلى 15 جنيها.

وبلغ سعر الفلفل الرومي والبلدي 6 جنيهات والباذنجان الرومي 5 جنيهات، والأبيض 5 جنيهات، والجزر 7 جنيهات، والبطاطا 3 جنيهات والملوخية 6 جنيهات للكيلو والسبانخ 2 جنيه للربطة.

وأكد تجار أن أسعار الفاكهة لا تزال مستقرة في البورصات السلعية، وسجل كيلو العنب 7.5 جنيه، والتفاح اللبناني المستورد 20 جنيهًا، والأمريكي بـ25 جنيها والموز البلدي 10 جنيهات، والمانجو بـ20 جنيها والبلح الرملي من 6.5 إلى 10 جنيهات، والجوافة 5 جنيهات، والكاكا 12 جنيهًا، والبرتقال 5 جنيهات، واليوسفي 3.5 جنيه، والفراولة 15 جنيهًا.