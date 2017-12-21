وفرة المعروض تخفض أسعار الخضراوات والفاكهة

الصاوي أحمدسجلت أسعار الخضر والفاكهة انخفاضًا، اليوم الخميس؛ بسبب وفرة المعروض من الأصناف، وتراوحت الطماطم بين 2 و5 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات قبل أسبوعين، والبطاطس 2.5 بدلًا من 5 جنيهات أيضًا قبل أيام، والبصل الأصفر 5، والأحمر 6 جنيهات، وفقًا لتجار بأسواق التجزئة بالجيزة.وأكد التجار أن أسع

الصاوي أحمد





سجلت أسعار الخضر والفاكهة انخفاضًا، اليوم الخميس؛ بسبب وفرة المعروض من الأصناف، وتراوحت الطماطم بين 2 و5 جنيهات بدلًا من 6 جنيهات قبل أسبوعين، والبطاطس 2.5 بدلًا من 5 جنيهات أيضًا قبل أيام، والبصل الأصفر 5، والأحمر 6 جنيهات، وفقًا لتجار بأسواق التجزئة بالجيزة.

وأكد التجار أن أسعار الجزر سجلت 4 جنيهات، والكوسة 4 جنيهات، والبطاطا 4 جنيهات، والفاصوليا 3 جنيهات، والخيار 5 جنيهات، والباذنجان الأبيض 2 جنيه، والعروس الأسود 3 جنيهات، والفلفل الألوان 10 جنيهات، والرومي 5 جنيهات.

وشهدت أسعار الفاكهة تراجعًا مماثلًا، وتراوح البرتقال “أبو سرة” واليوسفي بين 2 و2.5 جنيه، والكانتالوب 6 جنيهات، والبطيخ 5 جنيهات، والبلح الرملي 8 جنيهات، والجوافة 3 جنيهات، والموز 10 جنيهات، والتفاح المستورد 20 جنيهًا.