وفرة الرمان تكبد المزارعين 10 آلاف جنيه خسائر في الفدان

الصاوى أحمد:تسبب زيادة المعروض من محصول الرمان فى خسائر كبيرة للمزارعين بالأراضى الصحراوية بمحافظتى المنيا وأسيوط، تصل إلى 10 ألاف جنيه فى الفدان، مع توقعات بخسائر أخرى لمحصول الأراضى القديمة.من جانبه أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، أن أسعار كيلو

الصاوى أحمد:

تسبب زيادة المعروض من محصول الرمان فى خسائر كبيرة للمزارعين بالأراضى الصحراوية بمحافظتى المنيا وأسيوط، تصل إلى 10 ألاف جنيه فى الفدان، مع توقعات بخسائر أخرى لمحصول الأراضى القديمة.

من جانبه أكد محسن البلتاجى، رئيس جمعية تنمية وتطوير الحاصلات البستانية «هيا»، أن أسعار كيلو الرومان تراجعت فى السوق المحلية إلى جنيهين فقط.

وأضاف أنه من المتوقع تصدير نفس كميات العام الماضى، والتى بلغت 120 ألف طن، أغلبها من الأراضى الجديدة، المصممة على أحدث الطرق والمواصفات الفنية التى تتيح الاستخدام الآمن للمبيدات الزراعية، وهو من أهم قواعد التصدير الجديدة التى وضعتها الحكومة قبل شهرين، والتى يحصل بموجبها المزارع على شهادة «الجلوبال جاب» الدولية، التى تعنى توافقه مع معاييرالجودة العالمية.

وتتراوح مساحة الزروعة بالرومان فى مصر بين 50 إلى 60 ألف فدان، موزعة على محافظات شمال الصعيد، والمزارع الجديدة التى تتركز بمحافظة البحيرة.

وأكد «البلتاجي» أن «الجمعية» تسعى لحل مشكلة المزارعين، عبر إقامة مصانع جديدة للعصائر قريبة من المناطق الزراعية، ودعم التوافق مع معايير الجلوبال جاب، مشيرا إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعا الأسبوع المقبل لمناقشة الأزمة.

وقال الدكتور حامد عبد الدايم، المستشار الإعلامى لوزارة الزراعة، إن الأخيرة استحدثت إجراءات ومعايير جديدة للحفاظ على جودة الصادرات الزراعية المصرية، بعد رفض عدد من الدول دخولها، مثل دول الخليج، وعلى رأسها السعودية التى رفضت دخول الفراولة مؤخراً، ودولة الإمارات التى أوقفت استيراد الفلفل.

وأكد أن التفتيش على صادرات الخضراوات والفاكهة، أصبح يتم على مرحلتين، الأولى بمعامل الوزارة، والثانية بالمنافذ، موضحاً أن الأسعار تخضع لآليات العرض والطلب، وينصب دور الوزارة فى مساعدة الفلاحين فيما يتعلق بالتسميد والإرشاد الزراعى وغيرها.

وأشار حسين عبد الرحمن، نقيب الفلاحين، إلى أن خسائر مرزاعى الرومان هى الأعنف لأى محصول هذا الموسم، قائلا إن بعض المزارعين يسعون حاليا للتخلص من المحصول بأى طريقة تخوفا من استمرار مسلسل هبوط الأسعار.

وأكد أن تكلفة زراعة الفدان تصل إلى 25 ألف جنيه، وينتج 12 طناً فى المتوسط، ليتكبد الفلاح خسائر 10 ألاف جنيه فى المتوسط بكل فدان.

وأوضح ياسر خيال، مدير مركز المعلومات باتحاد منتجى الحاصلات البستانية، أن سبب تراجع سعر الرومان بالسوق المحلية، هو التوسع فى زراعة صنف «وندرفول» بالوجه القبلى.

وأضاف أن انخفاض أسعار المحصول بالسوق العالمية أسهم فى زيادة الخسائر، مشيرا إلى وجود منافسة شديدة للرومان المصرى، من دول شرق وجنوب أوربا.