وفد CRBC الصينية يبحث إنشاء محطة متعددة الأغراض بسفاجا

نادية صابراستقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم، وفد الشركة الصينية CRBC للطرق والكبارى، وهم: CHEN.KAI وZHANG UAN COK وUANGE HE SEN؛ للقيام بجولة تفقدية للميناء وزيارة موقع تنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات/ بضائع عامة)، بعد توقيع مذكرة تفاهم، أمس، بين موانئ البحر الأحمر وشركة CRBC للطرق

نادية صابر





استقبل ميناء سفاجا، صباح اليوم، وفد الشركة الصينية CRBC للطرق والكبارى، وهم: CHEN.KAI وZHANG UAN COK وUANGE HE SEN؛ للقيام بجولة تفقدية للميناء وزيارة موقع تنفيذ مشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات/ بضائع عامة)، بعد توقيع مذكرة تفاهم، أمس، بين موانئ البحر الأحمر وشركة CRBC للطرق والكبارى (China Road Bridge Corporation) الصينية لإنشاء محطات تداول وتطوير موانئ البحر الأحمر، والتى تتضمن أعمال الدراسات الفنية والتصميم والإنشاء وتوريد المعدات والتشغيل.

وصرح ملاك يوسف، المتحدث الإعلامى لهيئة موانئ البحر الأحمر، بأن الجانب الصينى بدأ على الفور اتخاذ الخطوات العملية لمشروع إنشاء محطة متعددة الأغراض (حاويات/ بضائع عامة) بميناء سفاجا، بتكلفة حوالى 400 مليون دولار على مساحة 500 ألف متر مربع، ورصيف بطول 800 متر طولى لاستقبال سفن البضائع العامة والحاويات، بطاقة نصف مليون حاوية سنويًّا تصل إلى 3 ملايين حاوية واستقبال بضائع عامة بطاقة 1.5 مليون طن تصل إلى 7 ملايين طن سنويًّا وأن يتم تعظيم المشاركة الوطنية فى هذه المشروعات لتشمل التمويل والتنفيذ.

حيث يهدف المشروع لتلبية مطالب محور التنمية العملاق (المثلث الذهبى) بالصعيد تصدير/ استيراد، والاستفادة من مشروعات التنمية بإقليم شمال ووسط وجنوب الصعيد، وربطه بالميناء، وجذب استثمارات فى مجالات الصناعة والخدمة اللوجيستية والتخزينية وصناعات التركيب والتجميع وتحويل الحاويات والبضائع من جنوب الوادى إلى ميناء سفاجا مع استخدام السكك الحديدية وتخفيف الضغط على شبكة الطرق القومية، خاصة محافظات الصعيد (قنا– أسيوط– أسوان– الأقصر).