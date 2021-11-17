نقل وملاحة

وفد وزارة الطيران المدني يلتقي مسئولي «طيران الإمارات» بمعرض دبي

مناقشة الاتفاق النهائي لتقديم الخدمة الفنية لطائرات الايرباص A380 بمطار القاهرة
دعاء محمود 12:01 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21 12:01 م, الأربعاء, 17 نوفمبر 21

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التقي وفد وزارة الطيران المدني علي هامش مشاركته فى معرض دبي للطيران Dubai Airshow 2021 بقيادات ومسئولي شركة طيران الإمارات لبحث التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات صناعة النقل الجوي المختلفة.

اللقاء تم بحضور الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني و باسم عبدالكريم مساعد الوزير للعلاقات الدولية والإعلام ودكتور مهندس اشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصرللطيران والطيار عمرو نبيل رئيس شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والمهندس هاني صلاح الدين رئيس شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية ،ومن الجانب الاماراتي عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية لطيران الإمارات والشيخ ماجد المعلا نائب رئيس أول إقليمي الشئون الدولية و بدر عباس نائب رئيس أول العمليات التجارية – افريقيا واحمد آل خميس مدير أول شئون السياسات الجوية وصناعة الطيران .

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بحث الجانبان التعاون والتنسيق المشترك بين الناقلتين الوطنيتين مصرللطيران وطيران الإمارات في عدة مجالات ومنها مجال الصيانة والأعمال الفنية ، حيث جاري الاتفاق لتقديم شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية خدمات الصيانة بمطار القاهرة الدولي لطائرات طيران الإمارات من طراز A380 اكبر طائرة تجارية في العالم .

شارك في الاجتماع اشرف حسن رئيس قطاع التخطيط بالشركة القابضة والمهندس طارق غنيم مستشار رئيس شركة مصرللطيران للصيانة والأعمال الفنية ومهندس يوسف وهبي مدير عام التسويق ومهندس وليد حسن مدير عام المحركات بشركة الصيانة والأعمال الفنية، ومن الجانب الاماراتي محمد ناصر جعفر نائب رئيس أول هندسة صيانة الطائرات لطيران الإمارات وعامر احمد الصابوري المدير الإقليمي لهندسة المحطات الخارجية – امريكا وأوروبا وخوان كارلوس كريستياني المدير الإقليمي لهندسة المحطات الخارجية – الشرق الأوسط وأفريقيا

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تجدر الإشارة بأن مصر للطيران للصيانة والاعمال الفنية هي الشركة الرائدة في مجال صيانة الطائرات بإفريقيا والشرق الأوسط منذ عام ١٩٣٢، وقامت الشركة بتقديم خدمات صيانة الطائرات لشركة الخطوط الجوية الإماراتية بمطار القاهرة لأول مرة في سبتمبر عام ٢٠١٨ لطائرات طراز البوينج B777 ،وجاري تعديل التعاقد بعد انتهاء المعرض لإضافة الطراز الجديد لخدمة عدد ٣ رحلات يومية يتم تسييرها من دبي للقاهرة بطائرات الخطوط الجوية الإماراتية من الطرازين A380 B777.

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بقلم دعاء محمود

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