وفد وزارة الزراعة يصل شركة أبو قير للأسمدة لمتابعة الحوكمة

أكد بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه يتم حاليا الرقابة والحوكمة على صرف الأسمدة للمزارعين وذلك بناء على توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بالوزارة وبناء عليه توجهت لجنة فنية إلى زيارة مصنع أبوقير للأسمدة بالإسكندرية .

وأضاف بيان صادر عن وزارة الزراعة أنه الدكتور أنور عيسى رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات

والمهندس سعد عامر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الزراعية وبعض المسئولين من الوزارة وشركة أي فاينانس

لمتابعة سير العمل بمنظومه حوكمة الأسمدة وحل أي مشكلة على أرض الواقع لوصول دعم الأسمدة لمستحقيه وتوفيرها للمزارع المصري.

كان وزير الزراعة كان قد وجه قيادات الوزارة بتكثيف المرور الميداني على جميع محافظات الجمهورية لمتابعة صرف الأسمدة والتواصل المستمر مع المزراعين لحل المشاكل التي تواجههم.