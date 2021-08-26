وفد وزارة التخطيط يزور مصلحة الشهر العقاري والتوثيق

زار وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية – المعني بإدارة وتنفيذ “جائزة مصر للتميز الحكومي”، برئاسة المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم للوزارة والمشرف العام على الجائزة – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ولقاء المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، ضمن سلسلة الزيارات لعدد من الجهات الحكومية المشاركة بالجائزة لبحث التقارير والتوصيات التي تم رصدها خلال مرحلة التقييم للدورة الثانية للجائزة 2020.

هالة السعيد: الزيارة تأتي في إطار تحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)

وأوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الزيارة جاءت تجسيدًا لتوجيهات القيادة السياسية للدولة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) وانطلاقًا من رؤية جائزة مصر للتميز الحكومي لبناء جهاز اداري كفء وفعال يضم مؤسسات وهيئات حكومية متميزة ومتفوقة في كافة جوانب الأداء لتحسين جودة حياة المواطن لمصري وتعزيز ريادة وتنافسية الدولة.

ومن جانبه قال المهندس خالد مصطفى الوكيل الدائم لـ وزارة التخطيط والمشرف العام على جائزة مصر للتميز الحكومي إن الزيارة تأتي فى إطار جهود الدولة لنشر ثقافة التميز والتطوير المؤسسي فى كافة القطاعات وتقديم الدعم للجهات الحكومية خلال رحلتها نحو التميز الحكومي.

وخلال الزيارة استعرض مصطفى عددًا من الموضوعات المتعلقة بتوجهات الجائزة في المرحلة القادمة لتنعكس على مكاتب الشهر العقاري فى تقديم خدمات أفضل.

كما أشار إلى سبل التعاون والمجهودات التى قامت بها مصلحة الشهر العقاري خلال فاعليات الدورة الثانية للجائزة، كما استعرض عددًا من التقارير والتوصيات التى تم رصدها خلال مرحلة التقييم وكذا فرص التطوير للدورة القادمة .

وقدم مصطفي خلال الزيارة عددًا من المقترحات والتى لاقت استحسان كبير من المستشار مساعد وزير العدل، والتي دارت حول القيام بطرح جوائز داخلية للمصلحة لرفع روح التنافسية بين مكاتب الشهر العقاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مع قيام ادارة الجائزة بتوفير ورش عمل لتوعية القائمين على ملفات التميز داخل المصلحة تمهيدا لنشرها على جميع مكاتب الشهر العقاري.

كما استعرض عددًا من الأفكار التي تساهم فى إيجاد حلول للتحديات التى تواجه مكاتب الشهر العقاري، مؤكدًا أهمية متابعة وسائل التواصل الإلكتروني، وتابع مصطفى بالحديث حول محاور ومعايير منظومة التميز الحكومي.

أشرف حجازي: هناك سعي لزيادة عدد المكاتب المميكنة

ومن جهته استعرض المستشار أشرف حجازي مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق، التحديات التى تواجه مكاتب الشهر العقاري لتقديم خدمات أفضل للمواطنين، مؤكدًا السعى لزيادة عدد المكاتب المميكنة.

وبدورها استعرضت سهى سعيد المدير التنفيذي للجائزة الدورات التدريبية وورش العمل التى تم تقديمها على مستوى جميع الفئات بالإضافة إلى البرامج التدريبية المقدمة على منصات التواصل الإلكترونية.

وفي السياق ذاته أكد الدكتور محمد محمدي مدير التقييم بالجائزة أهمية إطلاع مسئولي الشهر العقاري على الخطة الاستراتيجية لرؤية مصر 2030، وضرورة وضع برنامج لاحتياجات الكوادر البشرية ومنها مجالات التميز الحكومي، واهمية استطلاع الرأي لدى المواطنين المتعاملين ومتابعة مؤشرات الأداء.