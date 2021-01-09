وفد وزارة التخطيط يزور مستشفيات التكامل في الجيزة والفيوم والمنوفية



واصل وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زياراته لمتابعة مستشفيات التكامل بالمحافظات، وتوجه الوفد لزيارة مستشفي منشأة البكاري (مركز رعاية أولية)، ومستشفي ناهيا، ومستشفتي تطون التكاملي، وأبو جندير التكاملي بمحافظة الفيوم، كما توجه الوفد لمحافظة المنوفية لزيارة المستشفي التكاملي بجزي، والوحدة الصحية بطملاي.



ولفتت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، إلي أهمية مستشفيات التكامل في تقديم الخدمات العلاجية، فضلًا عن كونها عاملًا مهمًا وضروريًأ في عملية تطبيق التأمين الصحي الشامل، الذي تسعي الدولة لتحقيقه، الذى يعتمد على وحدات طب الأسرة والملف العائلى، وطبيب الأسرة، فى تقديم الخدمات الطبية للجمهور، لا سيما سكان القرى على امتداد محافظات الجمهورية.

وتابعت أن انتشار تلك المستشفيات في عدد كبير من المحافظات يدعم تحقيق فكر التأمين الصحي الشامل، مؤكدة على حرص وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي متابعة مستشفيات التكامل، وبحث التحديات التي تواجه تشغيل بعضها، والعمل مع الجهات المعنية علي تقديم الدعم اللازم لها، في ضوء اهتمام الدولة بقطاع الصحة وتوفير خدمات الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين حرصًا علي سلامتهم.

وترأس وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية والاجتماعية بالوزارة، بحضور شعراوي عبد المنعم، القائم بتسيير أعمال الإدارة المركزية لأنشطة الخدمات، ومشاركة ممثلي المجلس القومي للمرأة، ووزارة الصحة.