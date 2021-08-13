وفد وزارة التخطيط يتوجه إلى الإسماعيلية لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية

قام وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية برئاسة الدكتورة هبة مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بالوزارة، بزيارة ميدانية لمحافظة الإسماعيلية؛ وذلك لمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي المنتهي، مشروعات العام المالي الحالي 2022/2021.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهمية المتابعة الميدانية والتقييم على أرض الواقع بما يسهم في تحسين عملية الحوكمة وكفاءة الإنفاق، خاصة الانفاق الاستثماري للحكومة،

متابعة أن الهدف الرئيس يتمثل في متابعة المشروعات المُدرجة بالخطة والوقوف على مستويات تنفيذها ونتائجها،

موضحة أن عملية التخطيط لا بد أن تلاحقها متابعة مستمرة لضمان الاستدامة، بما يسهم في تحقيق مبادئ الشفافية والتي بدورها تسهم في تحسين حياة المواطن.

من جانبها أوضحت مغيب، المشرف على قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط، أن الزيارة جاءت في إطار توجيهات وزير التخطيط بالمتابعة الميدانية لمشروعات الخطة الاستثمارية.

وتابعت مغيب أن الزيارة شهدت لقاء عدد من قيادات محافظة الإسماعيلية؛ على رأسهم اللواء شریف بشارة محافظ الإسماعيلية، واللواء مجدي عناني السكرتير العام، ومسئولو التخطيط بالمحافظة،

موضحة أنه تمت مناقشة أهم الإنجازات التي تمت علي أرض المحافظة وكذا بعض معوقات التنفيذ.

وأضافت مغيب أن الجولة جاءت لمتابعة أهم المشروعات على أرض الواقع؛ والتي تضمنت مشروعات تطوير ورفع كفاءة ميدان الشهداء بمدينة الإسماعيلية،

وتطوير ورصف كفاءة شارع فؤاد عزيز غالي، ومشروع إنشاء حديقة الدراويش، وتطوير ميدان مصطفى كامل،

إلي جانب الانتهاء من إنشاء مبني مركز ومدينة الإسماعيلية وحي ثالث والمركز التكنولوجي، وكذا الانتهاء من تنفيذ منطقة الورش الحِرفية الأولى بمدينة المستقبل في الإسماعيلية على مساحة 18 فدانًا، والمنطقة الثانية المزمع إنشاؤها على مساحة 25 فدانًا.

وتابعت مغيب أن الجولة تضمنت متابعة الأعمال الجاري تنفيذها بطريق بر أيسر ترعة السويس، ومتابعة الأعمال الجاري تنفيذها بطريق ترعة أبوصوير قرية الواصفية طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي وعمل حائط ساند،

فضلًا عن الإنتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مبنى المفرقعات بإدارة الحماية الميدنية ومتابعة أعمال المرحلة الثانية.