زار الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية مستشفى 57357 وعقد اجتماعا مع الدكتور شريف أبو النجا الرئيس التنفيذي والمدير العام لمستشفى 57357 .

شارك في الزيارة والاجتماع كل من مجموعة المشاركين من الهيئة العربية للطاقة الذرية برئاسة الدكتور يحيى الشخاترة، والدكتورة عبير أمين الأستاذ بمركز المعامل الحارة بهيئة الطاقة الذرية ومنسق الدورة التدريبية المتقدمة عن “الاتجاهات الحديثة نحو استخدامات الجسيمات النانوية المشعة فى مجال الطب النووى للتشخيص والعلاج للأورام” والتي تعقد بهيئة الطاقة الذرية.

صورة اثناء الزيارة

مستشفى 57357 أحد صروح علاج سرطان الأطفال بالوطن العربي، وقد شملت الزيارة تفقد جميع الأقسام والتعرف على مرافق المستشفى المختلفة وتجهيزاتها، والتي اشتملت على الصيدلية الأكلينيكية والأقسام الداخلية ووحدة علاج اليوم الواحد وورشة العلاج بالفن للأطفال.

وتأتي الزيارة في إطار الدور المجتمعى للهيئة وتقديراً للمستشفى وما تشكله من إضافة مهمة للقطاع الصحي في مصر وبمستوى عالمي وكذلك عرض أنشطتها الطبية والعلمية المتميزة على المشاركين من الدول العربية الشقيقة. كما سيتم دراسة التعاون بين الهيئة والمستشفى لدعمها في نقل الخبرات العلمية والبحثية والتعليمية.

وأعرب عمرو الحاج عن سعادته بزيارة المستشفى ، لكونها نموذجا عالمياً يحتذى به، وأنه حضر لزيارة الأطفال للتضامن معهم في صمودهم ضد مرض السرطان، ولدعمهم معنوياً وإنسانياً، مشيدا بالنظام المعمول به داخل المستشفى، والاهتمام بصحة الأطفال، ورفع معنوياتهم من خلال توفير ورشة العلاج بالفن والرسم.

واكد الحاج أنه سيقدم كل الدعم من الهيئة لأنشطة المستشفى خاصة في مجالات الأبحاث المتقدمة واستخدامات الجسيمات النانوية المشعة فى مجال الطب النووى للتشخيص والعلاج للأورام.