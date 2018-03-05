وفد هندي يزور مصر لتدعيم العلاقات الثنائية في قطاع الشاي

سمر السيد:يقوم وفد هندي مكون من 23 عضواً برئاسة شيامال ميشرا، سكرتير مشترك بوزارة التجارة بحكومة الهند ونائب رئيس مجلس الشاي الهندي، بزيارة مصر خلال الفترة من 6-9 مارس الجارى؛ لبحث سبل تعزيز التجارة الثنائية بين الهند ومصر في قطاع الشاي، ويمثل أعضاء الوفد شركات الشاي التي تعمل في مجال إنتاج وتوريد

سمر السيد:

يقوم وفد هندي مكون من 23 عضواً برئاسة شيامال ميشرا، سكرتير مشترك بوزارة التجارة بحكومة الهند ونائب رئيس مجلس الشاي الهندي، بزيارة مصر خلال الفترة من 6-9 مارس الجارى؛ لبحث سبل تعزيز التجارة الثنائية بين الهند ومصر في قطاع الشاي، ويمثل أعضاء الوفد شركات الشاي التي تعمل في مجال إنتاج وتوريد وتسويق وتصدير الأنواع المختلفة من الشاي الهندي.

وقال سفير الهند لدى مصر سانجاي باتاتشاريا فى بيان صحفى: “تعد الهند ثاني أكبر منتج للشاي في العالم بينما تعد مصر واحدة من أكبر الدول المستهلكة للشاي في العالم حيث يزيد متوسط الاستهلاك السنوي للفرد على 1 كجم.

ويمكن للهند أن توفر أنواعاً متعددة من الشاي تلائم الأذواق المختلفة للمصريين وذلك بأسعار تنافسية للغاية.”

وخلال الزيارة، سوف يشارك الوفد في ندوة لترويج الشاي الهندي ولقاء المستوردين والمصدرين، وهي الفعالية التي ينظمها مجلس الشاي الهندي بالتعاون مع سفارة الهند بالقاهرة يوم 7 مارس 2018، وذلك في إطار فعاليات المهرجان الثقافي “الهند على ضفاف النيل”. وسوف يشارك في الندوة مجموعة من رجال الأعمال المصريين والتجار وغيرهم من أقطاب صناعة الشاي حيث ستدور المناقشات حول سبل تعزيز تجارة الشاي بين الهند ومصر، وترويج أصناف الشاي الهندي، وأذواق المستهلكين المصريين، وحجم السوق وأشكال التعاون المشترك. ويلي الندوة لقاء المستوردين والمصدرين وهو اللقاء الذي يعقد بين أعضاء الوفد الهندي والمستوردين والتجار المصريين، ويتمخلال الفعالية أيضاً تذوق الشاي الهندي.

كما يقوم الوفد أيضاً بزيارة الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، كما يلتقي الوفد عدداً من مسئولي وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للسلع التموينية لبحث فرص التعاون في مجال تجارة الشاي.

تعد الهند أكبر منتج للشاي الأسود في العالم وثاني أكبر منتج للشاي بجميع أنواعه، تنتج الهند أكثر من مليار و200 مليون كجم من الشاي من خلال مزارع الشاي المنتشرة على امتداد نصف مليون هيكتار. تنتج الهند أنواعاً مختلفة من الشاي الذي تستهلكه دول العالم مثل شاي دارجيلينج وآسام ونيلجيريس ودوارس-تيراي وكانجرا وسيكيم وغيرها من أصناف الشاي. تمثل أنواع الشاي العديدة التي تنتجها الهند السمات المختلفة لنوعيات الشاي التي تتم زراعتها في شتى المناطق الجغرافية. فتبعاً لاختلاف نوعية التربة والظروف المناخية للزراعة تختلف نوعية الشاي من حيث الطعم والسمات.

في عام 2017، سجلت صادرات الشاي الهندي مستوي قياسياً حيث بلغت 240.60 مليون كجم مقارنة بـ 222.45 مليون كجم في عام 2016. وقد ارتفعت صادرات الشاي الهندي إلى مصر بشكل كبير خلال عام 2017 لتسجل 9.87 مليون كجم بعد أن كانت قد سجلت 3.71 مليون كجم في عام 2016، أي أنها قد ارتفعت بنسبة 166% خلال عام واحد. يبلغ حجم سوق الشاي المصري 100 مليون كجم ويبلغ معدل استهلاك الفرد 1.22 كجم سنوياً.

توفر الشركات الهندية للمستهلك المصري أنواعاً عديدة من الشاي منها الشاي الخرز والشاي الناعم وهي أنواع شهيرة في مصر، حيث يتم تعبئة الشاي في أشكال مختلفة من العبوات مثل علب الشاي بأحجامها المختلفة وأكياس الشاي وغيرها، وتباع بأسعار تنافسية.