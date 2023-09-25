وفد نووي مصري يشارك في اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بفيينا 

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء القرار رقم 3541 لسنة 2023 بشأن تشكيل الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية والذي سيمثل مصر في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية والذي سيعقد في الفترة من 25 حتى 29 سبتمبر 2023 بمشاركة ممثلين من 177 دولة بفيينا.

وضم الوفد المصري الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية ، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية والدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية .

وسيلقي كلمة مصر الدكتور محمد شاكر المرقبي وزير الكهرباء والطاقة عن طريق المنصة الالكترونية ، مع انطلاق الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والستون للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في تمام العاشرة من صباح اليوم الأثنين بمركز فيينا الدولي للمؤتمرات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسيفتتح الجلسة الافتتاحية رفائيل ماريانو جروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية في حضور الوفود الرسمية لعدد 177 دولة الأعضاء في الوكالة.

وسيشارك الدكتورعمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية على هامش جلسات المؤتمر في الاجتماعات الفنية لمناقشة برامج التعاون الفني بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومصر بصفته الممثل الوطني لبرامج التعاون الفني.

وسيقوم بمراجعة موقف مشروعات التعاون الفني في مصر وعددها ستة مشروعات وتغطي قطاعات الأمان النووي والرقابة الإشعاعية، المحطات النووية، الطب النووي، الزراعة، الصحة، المواد النووية كما سيستعرض موقف تنفيذ ونسب إنجاز هذه المشروعات وكذلك مناقشة أية معوقات في تنفيذ هذه المشروعات.

كما سيشارك الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية في اجتماع فني مع الدكتور شوكت عبد الرزاق مدير قطاع أفريقيا بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك اجتماعات ممثلي الاتفاق التعاوني الإقليمي الأفريقي للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق أفرا) بصفته الممثل الوطني لمصر في مشروعات الأفرا.

حيث سيقوم بمراجعة موقف تنفيذ مشروعات التعاون الفني مع الافرا في مصر وكذلك أوجه التقدم في الخطة الاستراتيجية للأفرا على مستوى جميع الدول الأفريقية.

كما سيشارك جميع أعضاء الوفد المصري أيضاً في لقاءات واجتماعات مشتركة مع الوفود الرسمية المشاركة طبقاً للبرنامج المحدد للوفد وطبقاً لأنشطة جميع الهيئات النووية المشاركة والتي تشمل هيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية.