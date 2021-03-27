اقتصاد وأسواق

وفد «نقل البرلمان» يتفقد مصابي حادث قطاري سوهاج

قام  صباح اليوم النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ،و النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان ، بتفقد حالة المصابين فى حادث تصادم قطاري سوهاج  ، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي للاطمئنان على المصابين وعلي صحتهم والتأكد من أداء…

ياسمين فواز 1:56 م, السبت, 27 مارس 21 1:56 م, السبت, 27 مارس 21

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قام  صباح اليوم النائب أشرف رشاد الشريف زعيم الأغلبية ،و النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل في البرلمان ، بتفقد حالة المصابين فى حادث تصادم قطاري سوهاج  ، وذلك بمستشفي سوهاج الجامعي للاطمئنان على المصابين وعلي صحتهم والتأكد من أداء الخدمة الصحية علي أكمل وجه ، والتأكد من عدم وجود أي تقصير .

يذكر النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان ، أجري أمس  اتصالا هاتفيا  مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، ووزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة السكة الحديد، ومع نواب دائرة طهطا وجهينة وطما ، النائب محمود الضبع وكيل لجنة النقل والمواصلات  ، النائب مصطفي سالم، النائب نشأت عباس ، والنائب أحمد قورة عضو لجنة النقل والمواصلات،  والنائب إبراهيم أبودح والنائبة غادة الضبع ، وكذلك  اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج  لمتابعة  تفاصيل حادث تصادم قطاري سوهاج لحظة بلحظة، بالإضافة إلى متابعة تحقيقات النيابة ،.

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وأيضا شكلت لجنة النقل والمواصلات وفدا برئاسة النائب محمود الضبع وعضوية النائب حسام عاشور والنائب أحمد سعد والنائب مصطفى محمود ، لتفقد مكان الحادث، والاطمئنان على المصابين وتقديم واجب العزاء والمواساة لأسر ضحايا قطاري سوهاج.

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بقلم ياسمين فواز

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