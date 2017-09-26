وفد ميناء سنغافورة يتفقد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

أمانى العزازى قام وفد مسؤولى ميناء سنغافورة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة شرق بورسعيد وزيارة الميناء والأرصفة الجديدة للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات هناك.ورافق الوفد في الزيارة الربان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، واللواء هارون أبو المجد، والل

أمانى العزازى

قام وفد مسؤولى ميناء سنغافورة، اليوم الثلاثاء، بجولة تفقدية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس خاصة شرق بورسعيد وزيارة الميناء والأرصفة الجديدة للوقوف على آخر تطورات الإنشاءات هناك.

ورافق الوفد في الزيارة الربان على عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، واللواء هارون أبو المجد، واللواء حسن عفيفي، ومجموعة من ممثلي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وتابع الوفد خلال جولة داخل ميناء شرق بورسعيد الأعمال التى تم تنفيذها والجارى تنفيذها وحجم الإنجازات فى العمل بمشروع أرصفة ميناء شرق بورسعيد بطول 5 كيلو متر لكى يستطيع الميناء أن ينافس أهم الموانئ العالمية.

من جانبه، أكد علي عاصم مدير ميناء شرق بورسعيد، للوفد أن العمل يجرى على قدم وساق للانتهاء منه فى الوقت المحدد له وذلك تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كما قام الوفد بجولة تفقدية للمنطقة الصناعية فى شرق بورسعيد، ومشاهدة عملية تحسين التربة وكذا زيارة مشروع أنفاق بورسعيد الجارى تنفيذها أسفل قناة السويس وذلك لربط شرق القناة بغربها وتسهيل عملية نقل البضائع بين الضفتين بسرعة حيث استمعوا إلى شرح تفصيلى يوضح كيفية العمل والآلات المستخدمة بهذا المشروع العملاق وعن توقيت الإنتهاء من العمل بالأنفاق وذلك فى ٣٠ يونيو ٢٠١٨.

ثم قام الوفد بالسير داخل الأنفاق ومشاهدة عمليات الإنشاء حيث أبدى رئيس موانئ سنغافورة والوفد المرافق له إعجابهم الشديد بهذا المشروع العملاق مؤكدين أن هذه الأنفاق تساهم فى تنمية شرق بورسعيد بشكل سريع .

كما تفقد الوفد مصنع الخرسانة الجاهزة والتى تستخدم فى جسم الأنفاق من الداخل (السيجمنت ) لوضعها بجسم النفق من الداخل وهى من نوع الأسمنت المقاوم لكل العوامل الخارجية التى تطرأ على التربة سواء مياه جوفية أو تسريبات من مياة المجرى الملاحى .

وفى نهاية الجولة أبدى الوفد السنغافورى إعجابهم الشديد بما يتم على أرض المنطقة الإقتصادية من حجم وإنجاز للأعمال وإنشاء أرصفة تساهم فى تعزيز و إنجاح التعاون المشترك بين البلدين .

ويواصل مسؤولو ميناء سنغافورة جلساتهم الفنية غدا مع مسؤولي المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لوضع الخطوط النهائية لآليات تنفيذ التعاون والعمل مباشرة وفي أقرب وقت من تشغيل الأرصفة الجديدة بعد تسليمها.