وفد موريتانيا يبحث مع محافظ بورسعيد فرص الاستثمار

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ، وفدا من رجال الأعمال لدولة موريتانيا، في إطار تعزيز سبل التعاون بين المحافظة ومختلف الدول بما يساهم في إقامة المشروعات التنموية والخدمية المتنوعة التي تدعم خطة التنمية ببورسعيد.

ورحب محافظ بورسعيد، برجال أعمال الوفد مؤكدا علي أن موريتانيا دولة لها إسهامات حضارية كبرى، وتربطها مع مصر علاقات متميزة فى كافة المجالات.

وأكد محافظ بورسعيد علي ان بورسعيد تعد واحدة من اهم مناطق الاستثمار في العالم بموقعها الاستراتيجي وأصبحت مؤهلة بشكل كبير لاستقبال كبرى الكيانات الاقتصادية بعد التطور في البنية التحتية بجميع القطاعات.

وحرص محافظ بورسعيد على إبراز جهود وإنجازات الدولة المصرية على أرض بورسعيد في كل المجالات، متناولا الحديث حول الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة ببورسعيد وخاصة شرق بورسعيد.

من ناحيه أخري كان المحافظ قد تابع اليوم مستجدات سير العمل في إنشاء مجمع الصناعات الثالث بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، بالإضافة إلي اعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي ، وأعمال تطوير الطرق داخل المحافظة، ويأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتنمية التي تشهدها بورسعيد مؤخرا في مختلف القطاعات.

واستمع محافظ بورسعيد لآخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لإنشاء مجمع الصناعات الثالث بجنوب بورسعيد، والذي يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع في نهاية العام الحالي، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التي يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد ،موجها بتكثيف معدلات العمل، لسرعة افتتاح وتشغيل المجمع.

كما استعرض محافظ بورسعيد نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحي، موجها بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من الممشى السياحي، استكمالا للأعمال التي تمت بالمنطقة و التي تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحي، و إقامة أماكن جلوس للمواطنين، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.