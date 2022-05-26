وفد من «ECG Egypt» يزور مصانع«B3 International» بإيطاليا

زار وفد من «جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG Egypt) » مصنع الكابلات التابع لشركة «B3 International » في إيطاليا.

وجاءت الزيارة بصفتها واحدة من أبرز الشركات الرائدة في تصنيع كابلات الألياف النحاسية والبصرية التي تشكّل أسس الاتصالات السلكية واللاسلكية والاتصال العالمي، الشركة التى تتخّذ من أوروبا مقراً لها، ضاعفت خبراتها على مدى العشر سنوات الماضية في منطقة الشرق الأوسط

خبرات عالمية فى التصنيع

حقّقت مستويات عالمية في التصنيع تلبيةً لمتطلبات سلسلة التوريد العالمية،وهي تواصل توفير مجموعة واسعة من المنتجات العالية الجودة في جميع أنحاء العالم.

خلال الزيارة؛ اطلع الوفد على إجراءات التصنيع، وخطوط الإنتاج بالمصنع، الذي يضمّ أحدث خطوط الإنتاج الأوروبية التي تواكب وسائل التكنولوجيا العالمية الأكثر حداثةً وفقًا للمواصفات القياسية العالمية لجميع الكابلات التي تنتجها الشركة، وجرت المناقشة في أبرز إجراءات الرقابة على النوعية،كما قام الوفد بإجراء اختبارات ميدانية على المنتجات.

وضمّ وفد «جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG) »، الشركة المصرية الرائدة في تقديم استشارات هندسية عالمية المستوى وخدمات التصميم الهندسي والمعماري منذ ما يزيد عن الخمسين عامًا في منطقة الشرق الأوسط، وإفريقيا، وأوروبا، كل من المهندس محمد رسلان، مدير المشاريع، والمهندس عمرو جلاب، المهندس الكهربائي، والمهندس علي فرج، مهندس الأنظمة،وكان في استقبال الوفد المدير الإداري محمد مغربي، ومدير العمليات ماتياس لاند.

شملت الجولة في المصنع شرحًا مسهبًا لعملية الانتاج بكافة إجراءاتها وخطوات تنفيذها، وتمّ التحقّق من المواد الخام الأوروبية المصدر المستخدمة فيها وكيفية تطبيق إجراءات مراقبة النوعية والجودة في خلال عملية التصنيع من الألف إلي الياء.

وأوضح مديرا شركة «B3 International » أنّ أهم التحديات التي وضعتها الشركة نصب أعينها أن تبدأ من حيث انتهي الآخرون فيما يخص التقنيات الحديثة المستخدمة في تصنيع الكابلات في ضوء المواصفات القياسية المعتمدة.

و في هذا الإطار، قام الوفد بجولة ميدانية على مختبرات المصنع، وأجرى اختبارات مكثّفة في سياق انتشار اللهب العمودي للكابلات، واختبار الحريق، بالإضافة إلى اختبارات الأداء المادية والكهربائية الأخرى. وانتهت الاختبارات جميعها بنجاح، وأثبتت الشركة استخدامها لأحدث الأنظمة العالمية في صناعة الكابلات ومستوى أمانها ضد أي أحداث على سبيل الحريق وغيرها.

يأتى ذلك في ضوء حرص شركة «B3 International » على القيام بالدور المنوط بها من توريد الكابلات في العديد من المشاريع في مصر، بما في ذلك المشاريع التي تشارك فيها «جماعة المهندسين الاستشاريين (ECG Egypt) » واستشاريون هندسيون كبار آخرون

كما تلتزم بتزويد العملاء في مصر والشرق الأوسط بأفضل الخدمات ومستويات جودة الكابلات لجميع المشاريع ولكبريات الشركات المتخصصة بهدف تعزيز التعاون مع القلاع الصناعية بسواعد مصرية .