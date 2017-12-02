وفد من 8 دول إفريقية وعربية يزور معرض إلكتريكس

عمر سالم:يشارك لأول مرة بمصر وفد رفيع المستوى من رجال أعمال ومشترين من 8 دول إفريقية وعربية، بحضور معرض إلكتريكس (فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2017). وتضم تلك الدول كلا من المغرب وتونس والأردن وغانا وأوغندا والكونجو ونيجيريا وإثيوبيا من خلال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الذى تكفل بجلب ع

عمر سالم:

يشارك لأول مرة بمصر وفد رفيع المستوى من رجال أعمال ومشترين من 8 دول إفريقية وعربية، بحضور معرض إلكتريكس (فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2017).

وتضم تلك الدول كلا من المغرب وتونس والأردن وغانا وأوغندا والكونجو ونيجيريا وإثيوبيا من خلال المجلس التصديرى للصناعات الهندسية الذى تكفل بجلب عدد كبير من خيرة رجال الأعمال المنخصصين فى معدات الكهرباء والطاقة لعقد لقاءات ثنائية مع نظرائهم من الشركات والمؤسسات المصرية المشاركة بالمعرض الدولى السابع والعشرون للكهرباء والطاقة.

ويحضر الوفد الرسمى فعاليات المؤتمر الدولى المصاحب للتعرف على أوجه صناعات الكهرباء والطاقة وأنشطة قطاع الكهرباء واللقاء مع وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، كذلك اللواء محمد العصار وزير الإنتاج الحربى؛ لبحث صور التعاون نحو التوسع فى تصدير الأجهزة والمعدات المصنعة بمصر إلى دول الجوار.

ويقام المعرض فى الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر 2017 بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر والمعرض مفتوح يومياً من الساعة الحادية عشره صباحاً وحتى السابعة مساء.