وفد من 12 شركة هندية يبحث الفرص الاستثمارية في مصر الشهر المقبل

أكد خالد ابو المكارم رئيس مجلس الأعمال “المصري / الهندي” أن عددا من رجال الأعمال الهنود سيزورون مصر نهاية يوليو المقبل.

وأضاف في تصريحات لـ”المال” أنه من المقرر أن يضم الوفد نحو 12 من كبرى الشركات الهندية في عدد من القطاعات ابرزها “البترو كيماويات، والهندسة، والنقل، والأغذية، والسياحة”.

وأشار إلى أن الوفد سيزور مصر على هامش اجتماع اللجنة التجارية المشتركة بين مصر والهند، والتي من المقرر أن تجتمع منتصف يوليو المقبل بالقاهرة، وأن الاجتماع سيكون على مستوى حكومتي البلدين.

وأوضح ابو المكارم أن اجتماع مجلس الأعمال المصري الهندى سيناقش عدة محاور أهمها مناقشة آليات حل المشكلات التى تواجه المستثمريين الهنود فى مصر، ومناقشة المشروعات والفرص الاستثمارات المتاحة محليا لزيادة حجم الاستثمارات المشتركة بين الجانبين، بالإضافة إلى بحث إمكانية زيادة التبادل التجاري بين البلدين .

يذكر أن رئيس مجلس الأعمال المصري الهندي صرح سابقا فى حوار مع “المال” بأن المجلس يستهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين بنسبة 100% وفق خطة طموحة مدتها 3 سنوات، بداية من العام الجاري وحتى 2024 مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين سجل 1.7 مليار دولار العام الماضي.

ويبلغ حجم استثمارات الشركات الهندية في مصر حوالي 3 مليارات دولار ، حسب تقديرات مجلس الأعمال المصري الهندي بينما تبلغ قيمة التدفق فى رأس المال المصدر حوالي 770 مليون دولار وفقا لهيئة الاستثمار .