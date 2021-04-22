وفد من هيئة المجتمعات والمقاولون العرب يتفقد مشروعات «بني سويف الجديدة»

زار المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس عصام بدوي رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، والمهندس حسام حسني نائب رئيس الجهاز، مشروع تأهيل مرافق مدينة بني سويف الجديدة.

وقد أشاد عبد العزيز بالأعمال، وأكد ضروره الالتزام بالبرامج الزمنية لنهو الأعمال.

ويتكون المشروع من إعادة تأهيل الأحواض القديمة للمرحلة 1:2 المواسير بين الوحدات منشأت المرحلة 3:4 والتي تتضمن:

حوض الأكسدة مرحلة 3.

حوض الأكسدة مرحلة 4.

حوض الترسيب النهائى مرحلة 3.

حوض الترسيب النهائي مرحلة 4.

حوض التلامس.

بياره الحمأه الزائدة والمعادة.

حوض مكثف الحمأه.

بياره مياه التصافح.

وتشمل الأعمال “أحواض التجفيف – مبنى الكلور – مبنى المعمل – أعمال تنسيق الموقع العام- المهمات الكهربائية- لوحات الجهد المنخفض للكابلات”.

رافق مساعد نائب رئيس الهيئة، المهندس سمير سعدالله عضو مجلس تنفيذي شركة المقاولون العرب، والمهندس سيد الأنصاري رئيس قطاع أسيوط وشمال الصعيد، والمهندس سيد حسان مدير فرع شمال الصعيد.

كما شارك في الجولة المهندس محمد خالد أبو شنيف المشرف العام على مشروعات جهاز مدينة بني سويف الجديدة،والمهندس أحمد مختار مدير مشروعات جهاز مدينة بني سويف الجديدة.