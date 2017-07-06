وفد من نابهات مصر تستطيع يزور حي الأسمرات

نظمت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اليوم الخميس، زيارة لمنطقة الأسمرات للتعرف على النهضة الحضارية التي تقوم بها مصر لخدمة قاطني المناطق العشوائية، في إطار سعي رئيس الجمهورية للقضاء على المناطق العشوائية، وذلك بالتعاون مع صندوق تحيا مصر.



وكان لسان حال نابهات مصر اللائي قمن بزيارة حي الأسمرات بعد تطويره وبنائه على أحدث الطرز العالمية مصر تتغير للأفضل، حيث قامت الخبيرات والنابهات المصريات بزيارة إلى منطقة الأسمرات بالمقطم، والتي تتحدث عن طفرة على الأرض بعد أن تحولت تلك المناطق العشوائية متمثلة في الدويقة، عزبة خير الله، وإسطبل عنتر وغيرها من الأماكن الخطرة.

أعربت المشاركات عن سعادتهن البالغة بزيارة الأسمرات، ومتابعة ما يجري تنفيذه على الأرض من إنجازات حقيقية تصب في مصلحة المواطن المصري، أعرب العديد من نابهات مصر عن استعدادهن للمشاركة بما لديهن من خبرة وأن يشاركن في نهضة الوطن بما لديهن من خبرة وعلم، مؤكدين أن ذلك جميل مصر يرده أبناؤه إليها، وهذا اقل ما تستحقه مصر.

اشتملت الزيارة على جولة داخل المجمعات الاستهلاكية والخدمية، ومنطقة الملاعب، والمسارح التي يتم بناؤها في المنطقة.